Serie B, Brescia - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tra Brescia e Cagliari oggi al Rigamonti in palio tre punti che possono rappresentare lo spartiacque della stagione. I sardi di Ranieri in panchina vogliono ancora puntare dritti alla Serie A nonostante il divario di punti con il secondo posto sia di nove lunghezze. I padroni di casa sono tornati a fare punti mercoledì scorso a Cittadella, ma la salvezza diretta è ancora tutta da conquistare e Gastaldello deve dimostrare alla piazza di poter guidare i suoi al grande traguardo: la salvezza oggi sembra essere un miraggio viste le tante difficoltà dentro e fuori dal campo. Ranieri punta su Lapadula, che però non segna da due turni, e sul talento di Nandez, che sarà con tutta probabilità chiamato a dirigere il reparto a metà campo contro il Brescia; l’uruguaiano dovrebbe essere affiancato dai giovani Makoumbou e Kourfalidis. Per gli uomini di Claudio Ranieri, il ritorno del sudamericano è fondamentale per questa ultima parte di stagione. Daniele Gastaldello, che ha un dubbio in attacco tra Bianchi e Ayé, sfida un maestro del mestiere come Ranieri, ma deve badare soprattutto ai punti se vuole sperare diu fare l'impresa alla guida del Brescia ed evitare la C: "Affrontiamo una squadra costruita per andare in Serie A, con un tecnico di esperienza che apprezzo molto. Sarà un onore affrontarlo. Stringere la mano a una persona del genere è un orgoglio: lo saluterò volentieri, ho grande stima per l'uomo, ancor prima che per l’allenatore. La salvezza? Vedo i miei ragazzi convinti, che hanno voglia, che hanno dimostrato ma che devono ancora dimostrare tanto perché siamo ancora lì in fondo e il nostro obiettivo è venirne fuori il prima possibile. Vedo nei loro occhi e nei loro allenamenti la voglia di farlo. Ci aspetta una partita molto difficile, ma noi siamo consapevoli di quello che possiamo dare e fare il massimo in campo".

Brescia - Cagliari: probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Huard; Ndoj, Bisoli, van de Looi, Listkowski, Rodriguez; Ayé. Allenatore: Gastaldello.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga; Zappa, Kourfalidis, Nandez, Makoumbou, Azzi; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Serie B, Brescia - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Brescia - Cagliari, gara della 28a giornata di serie B, in programma oggi, domenica 5 marzo, alle 15, allo stadio Rigamonti, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.