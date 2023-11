Serie B, Brescia: il solito caos, a chi la panchina?

Domani si gioca e il nuovo allenatore non c'è. Il Brescia per ora deve affidare la panchina al tecnico della Primavera Luca Belingheri: sarà lui a guidare Bjarnason e compagni contro la Cremonese (e sarà anche un ex della sfida).

Dopo l'esonero di Daniele Gastaldello, la scoietà non ha trovato il sostituto. Sembrava tutto fatto con Stefano Vecchi, che aveva trovato l'accordo con la Feralpisalò per rescindere il contratto fino al 2025. Vecchi doveva solo arrivare in sede e firmare un accordo per la stessa durata con il Brescia. E invece tutto è saltato. Cellino ha fatto dietrofront.

Il motivo? Il patron avrebbe riaperto la trattativa con Cristiano Lucarelli, esonerato di recente dalla Ternana e richiesto anche dal Catania. Ma il Brescia per ora è nelle mani di Luca Belingheri, tecnico della Primavera, in panchina domani al Rigamonti nel derby con la Cremonese. In caso di risultato positivo, il giovane allenatore potrebbe anche ottenere la conferma ad interim. Una decisione sul futuro della panchina biancazzurra sarà presa solo dopo il derby. Belingheri, tra l’altro, è in possesso del patentino Uefa per allenare in Serie B.

Se Cellino dovesse però trovare un'intesa con Lucarelli, o uno degli altri candidati (c'è anche Massimo Oddo tra questi), lunedì potrebbe già arrivare l'annuncio, sfruttando poi la sosta per permettere al nuovo allenatore di lavorare con il gruppo prima della 14a giornata.