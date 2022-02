Serie B, il Brescia esonera Pippo Inzaghi: torna Diego Lopez

Massimo Cellino si conferma uno dei presidenti "mangia allenatori" più temuti del calcio italiano. Esonerato Pippo Inzaghi (anche se mancano ancora gli annunci ufficiali), sulla panchina del Brescia da oggi torna l'uruguaiano Diego Lopez, alla sua terza esperienza alla guida delle Rondinelle.

Inzaghi paga gli scontri e la diversità di vedute con il patron, ma non si può certo dire che il campionato del Brescia sia fin qui negativo: dopo il pari contro il Cosenza, la squadra è terza a due punti dalla vetta e uno dal secondo posto. In piena corsa, quindim per la promozione diretta in serie A.

Cellino è entrato a gamba tesa sulle scelte tecniche - modulo e formazione (4-3-3 o 4-2-3-1 contro il 4-3-1-2 gradito a Cellino) - di Inzaghi. Al centro della discordia anche l'impiego di Rodrigo Palacio. Così Inzaghi è diventato il 52° allenatore esonerato dal presidente Cellino nella sua lunga storia calcistica.

Diego Lopez, ieri in sede per la firma e poi convocato per le visite mediche, da oggi è il nuovo allenatore del Brescia, ma non potrà dirigere la seduta di allenamento (lo farà il preparatore atletico Bertini) e inizierà domani a lavorare sul campo. Prima andranno espletate delle formalità burocratiche sia con Inzaghi e poi con il nuovo tecnico. Ecco perché la società non ha ancora comunicato ufficialmente né l'esonero del primo né l'ingaggio del secondo.