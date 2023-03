Serie B, Brescia - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tra Brescia e Genoa è una sorta di testacoda: al Rigamonti, la squadra di casa si gioca le ultime carte per evitare la clamorosa retrocessione in C, mentre il Grifone di Gilardino è costretto a vincere per tenere a bada l'entusiasmo del Bari, che spinge dal terzo posto per la A diretta. Partita che nessuno può steccare, con il pronostico che ovviamente pende tutto sulla sponda rossoblu. Gastaldello deve fare i conti con la corazzata della B, seconda, da ultimo della classe e con l'acqua alla gola. IIl Genoa vuole approfittare della crisi di risultati dei lombardi e di un ambiente in subbuglio (protesta dei tifosi contro il presidente Cellino) per allungare la sua serie positiva e proseguire il viaggio verso la promozione diretta. I lombardi non vincono una partita in campionato dall'ormai lontanissimo 27 novembre 2022, da quel giorno 10 sconfitte e cinque pareggi di cui gli ultimi tre di fila contro Venezia, Cagliari e Cittadella. Il Grifone ha invece spiegato le ali ormai da tempo grazie alla cura Gilardino, non perde da sei turni e ha vinto le ultime due gare di fila contro Ternana e Cosenza. Come se non bastasse, ci sono anche problemi di formazione per il Brescia che si presenta alla sfida senza il centrale difensivo Cistana e agli altri infortunati Bertagnoli, Olzer e Niemeijer. Gastaldello vara il 4-3-2-1 con ballotaggio tra Rodriguez e Listowski per accompganare Ayè e Galazzi in attacco. Pochi dubbi per il Genoa che conferma il 3-5-2 in cui non ci saranno gli infortunati Coda ed Aramu. Davanti a Martinez il trio Dragusin, Vogliacco, Bani è intoccabile, così come la mediana Badelj, Strootman, Sturaro. Sulla sinistra spazio ad Haps che ha smaltito i problemi fisici, non cambierà nemmeno la coppia d'attacco con il funambolico Gudmundsson al fianco di Puscas.

Brescia-Genoa: probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Huard; Ndoj, Bisoli, van de Looi; Galazzi, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps; Albert, Puscas. All. Gilardino.

Serie B, Brescia - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Brescia - Genoa, gara della 30a giornata di serie B, in programma domani, sabato 18 marzo, alle 14, allo stadio Rigamonti, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.