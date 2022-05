Serie B, Brescia - Monza: dove vedere la semifinale play-off in tv o in streaming

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Dopo la vittoria del Benevento nella sfida di andata contro il Pisa, firmata da Lapadula all'85', ora tocca a Brescia e Monza giocare il primo atto della semifinale play-off. Partita tesa ed equilibrata al Vigorito, risolta dal bomber italo peruviano nel finale. Tanti rimpianti per i toscani di D'Angelo, che però vincendo con un gol di scarto in casa potranno staccare il biglietto per la finale.

Contro chi? Lo scopriremo solo domenica, dopo il ritorno del derby lombardo che si apre questa sera al Rigamonti. Corini e Stroppa hanno sprecato tanto durante la stagione regolare e ora vogliono riscattarsi. Ma solo uno dei due arriverà all'atto finale.

Semifinali play-off (andata): dove vederle in tv o in streaming

Oggi, mercoledì 18 maggio

Brescia-Monza, ore 20, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Dario Massara, commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Semifinali play-off (andata): dove vederle in tv o in streaming

Sabato 21 maggio

Pisa-Benevento, ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Nando Orsi. Streaming su Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live.

Domenica 22 maggio

Monza-Brescia, ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Daniele Barone, commento tecnico di Lorenzo Minotti. Streaming su Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live.

Regolamento

In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica.