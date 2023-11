Serie B, il Brescia (forse) ha trovato il nuovo allenatore

La notizia non è ancora ufficiale e, visti gli ultimi avvenimenti, è meglio prenderla con le pinze: Rolando Maran dovrebbe diventare nelle prossime ore il nuovo allenatore del Brescia. Dopo l'esonero di Gastaldello, e i no ripetuti di D'Angelo e Lucarelli, e il clamoroso dietrofront su Vecchi, Cellino sembra aver trovato la soluzione al rebus per la sua panchina. La più romantica, forse, di tutte.

Il tecnico veneto, che - strano scherzo del destino - vive sul Lago di Garda - deve ancora rescindere il contratto con il Pisa, poi potrà tornare ad allenare nella città in cui ha cominciato ad allenare. Maran a Brescia 17 anni dopo.

L'ultima panchina con le Rondinelle il 5 marzo 2006, esonerato dopo una vittoria (sul Pescara, 3-0). Corioni lo licenziò per portare al Rigamonti Zeman. Quel Brescia, lanciatissimo e 5° in classifica a 5 punti dalla A diretta, crollò e perse il treno per la promozione.

"La ferita è rimasta aperta a lungo", ha detto nel corso degli anni, Maran, che a Brescia era già stato promosso in A da vice di Sonetti, nel 2000.

Nelle prossime ore, al più tardi domani, è attesa l’ufficialità. Maran ripartirà alla guida del Brescia sabato 25 a Pisa, dove ha allenato l’anno scorso nelle prime 6 giornate: se non è un altro segno del destino questo...