Serie B, il Brescia ha scelto il nuovo allenatore: torna Clotet

Si va completando il puzzle delle panchine della prossima serie B 2022/2023. Una delle tre panchine non ancora assegnate ha trovato qualche ora fa un nuovo inquilino: Pep Clotet è il nuovo allenatore del Brescia. La notizia arriva qualche ora dopo quella di Cosenza, dove il club ha affidato l'incarico a Davide Dionigi. Ora restano da chiudere le situazioni di Pisa, e Reggina, oltre che quella del Palermo dove la conferma di Baldini, apparentemente scontata, non è stata ancora ufficializzata, ma sulla carta resta una semplice formalità attesa nelle prossime ore. Intanto il tecnico catalano, che ha già guidato le Rondinelle dal febbraio 2021 fino ai play-off contro il Cittadella, firma un contratto biennale. Nel suo percorso al Brescia, Clotet ha ottenuto 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte stabilendo il record di punti del girone di ritorno della stagione 2020-2021. Nella passata stagione, Clotet aveva iniziato sulla panchina della SPAL, chiudendo con un esonero dopo sei mesi (rimpiazzato da Venturato) una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il patron Cellino, però, dopo l'ultima delusione nei play-off con Corini alla guida della squadra, gioca ancora la carta di un ritorno. Al tecnico 45enne catalano chiederà di riportare il Brescia in A, senza se e senza ma.

Quello di Clotet non è l'unico ritorno in casa del Brescia: alla guida della Primavera, il club ha richiamato Davide Possanzini, una vecchia bandiera del Rigamonti. L'ex bomber, che eredita l'ottimo lavoro svolto da Gustavo Aragolaza, ha già allenato nel giovanili del Brescia e negli ultimi anni è stato vice di De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk.