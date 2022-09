Serie B, Cagliari - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In una Unipol Domus che si preannuncia stracolmo (saranno quasi 15mila gli spettatori), ormai non più una novità in questa serie B stellare, domani pomeriggio Cagliari e Bari daranno vita ad un big match della cadetteria. L'ennesimo. I sardi vogliono spiccare il volo verso le prime posizioni, i pugliesi seguono a ruota e, settimana dopo settimana, diventano sempre più una certezza della categoria.

Liverani ha scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto contro i galletti: stando alle ultime indicazioni l’allenatore romano sembra orientato a confermare gli undici scesi in campo contro il Benevento. Zappa a destra con Altare e Goldaniga centrali, mentre a sinistra potrebbe esordire Barreca. Centrocampo consolidato con Viola, Makoumbou e Rog, in avanti Lapadula supportato da Nandez e Mancosu.

Mignani punta alla conferma della formazione tipo che finora non ha mai perso in campionato (unica imbattuta finora) ed è reduce dalla vittoria di Cosenza nella prima di due trasferte consecutive. "A Cosenza siamo riusciti a ottenere i tre punti con un’ottima prestazione. Andremo a Cagliari e faremo quello che abbiamo sempre fatto con tutti, giocare a viso aperto e provare a ottenere il massimo", le parole di Folorunsho, uno giocatori più in forma dei biancorossi.

Cagliari - Bari: probabili formazioni