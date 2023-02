Serie B, Cagliari - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cagliari tiene a battesimo il nuovo corso del Benevento. I sardi vogliono dimenticare il ko di Modena e ripartire nel fortino della Unipol Domus. Ma dovranno fermare i campani che si presentano con Roberto Stellone, terzo allenatore della stagione, in panchina. Domani, sabato 11 febbraio, alle ore 14, i rossoblù di Ranieri a caccia di punti pesanti per risalire la classifica e blindare un posto nei play-off. Ne ha ancora più bisogno Stellone, chiamato al capezzale di una big del campionato che ora rischia di sprofondare in serie C. Claudio Ranieri ha fatto il punto prima del match: "L'assenza di Pavoletti ci sta pesando molto in termini di attacco alla porta avversaria - ha detto il tecnico romano - , non è una questione di atteggiamento della squadra ma di caratteristiche dei singoli. Prelec si è messo a disposizione appena arrivato e mi ha dato un'alternativa in più che possiamo valutare. La squadra può giocare con la difesa a tre o a quattro, non vedo grandi stravolgimenti, bisogna essere bravi a interpretare le partite e gli avversari, perché anch'essi propongono differenti sistemi di gioco. Affrontiamo una squadra che è il nostro opposto: ha fatto più punti in trasferta che in casa, e lontano dal "Vigorito" ha perso solo tre gare. Arrivano con un nuovo allenatore, è una squadra che sa giocare a calcio e dobbiamo stare attenti, partita difficile". Complicata la situazione per il nuovo tecnico dei campani. Stellone debutta senza gli infortunati Ciano, El Kaouakibi, Farias, Glik, Pastina e Vokic. Out per squalifica Schiattarella e Viviani. Ancora top secret il sistema di gioco dei giallorossi, anche Stellone dovrebbe iniziare dal 3-5-2: “Il modulo lascia il tempo che trova sulla lavagna. Quella di Cagliari sarà una partita difficile, come tutte. Affrontiamo una squadra forte, ma lo siamo anche noi”.

Serie B, Cagliari - Benevento: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Azzi, Zappa; Makoumbou, Kourfalidis, Lella; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Veseli, Leverbe, Tosca; Improta, Tello, Karic, Acampora, Juskerin; La Gumina, Simy. All. Stellone.

Serie B, Cagliari - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Benevento, sfida della 24a giornata di serie B in programma domani, sabato 11 febbraio alle 14 allo stadio Unipol Domus, sarà trasmessa in tv da Sky e in streaming su Sky Go e Now TV, oltre che su DAZN e su Helbiz Live. La partita sarà trasmessa anche su OneFootball.