Serie B, Cagliari - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cagliari vuole risollevarsi dal nono posto attuale, troppo anonimo per essere vero, il Brescia vuole restare nella scia delle prime e continuare a mettere insieme punti pesanti per la volata di fine stagione. Alla Unipol Domus Arena domani pomeriggio partitissima tra due protagoniste di questa serie decise a lottare per la promozione. Fabio Liverani, però, è indietro in classifica e ha il problema del gol, nonostante possa contare su due bomber di livello altissimo come Lapadula e Pavoletti. Il tecnico deve vincere per non finire di nuovo sul banco degli imputati. La sua panchina traballa. Liverani punterà per questo su un attacco pesante con Mancosu alle spalle di Pavoletti e Lapadula. In difesa, torna Barreca dopo la contusione alle costole rimediata nella sconfitta interna contro il Venezia. Liverani è costretto a fare una scelta tra lui, il giovane Carboni ed Obert, il quale sta acquisendo sempre più dimistichezza con il ruolo di terzino sinistro. L’ex Monaco scalpita per una maglia dal primo minuto sull’out di sinistra.

Il Brescia punta al colpo dopo il pari casalingo contro il Cittadella. Clotet con Cistana di nuovo a disposizione, ma con il dubbio Karacic, che in settimana ha lavorato a parte. Partita speciale per il patron delle Rondinelle Massimo Cellino, per tanti anni al comando del Cagliari in serie A, prima di cedere la proprietà all'attuale presidente Giulini.

Cagliari - Brescia: probabili formazioni