Ci sarà un pubblico record per la prima del 2023 alla Unipol Domus di Cagliari, teatro della prima giornata di ritorno per i rossoblu contro il Como. A riempire lo stadio sarà l'avvento di Sir Claudio Ranieri, il tecnico romano tornato dopo 30 anni sulla panchina dei sardi. Quindicimila tifosi previsti per il suo nuovo debutto sull'isola. Tutti sperani di vedere un Cagliari diverso da quello di fine 2022 con Liverani e di trovare una squadra pronta a dare il massimo per tentare la grande rimonta verso la zona promozione. Longo, tecnico del Como, spera ovviamente che non sia così e punta sull'effetto sorpresa per strappare punti a Cagliari, visto che i lavori di assestamento, anche causa mercato, sono in poeno svolgimento sia in campo che fuori. Due vittorie consecutive, una sola sconfitta tra novembre e dicembre, risultati che hanno aiutato il Como a uscire dalla zona retrocessione prima della pausa invernale.

La serie B punta i riflettori sullo stadio di Cagliari per capire se il campionato cadetto ritroverà una grande squadra in grado di lottare per le primissime posizioni, dopo le delusioni del girone d'andata. A rendere ancora più sentita la partita la presenza di molti ex: Alberto Cerri, Paolo Faragò e Daniele Baselli, oggi giocatori del Como.

I lariani senza Patrick Cutrone: l'ex Milan si è operato alla mano e tornerà tra due settimane. Intanto il difensore Delli Carri è stato ceduto al Padova. Il ds Ludi a caccia di un rinforzo in attacco: piace l'esterno del Nizza Da Cunha.

Serie B, Cagliari - Como: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Barreca, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Falco, Zito, Lapadula. All. Ranieri.

COMO (4-4-2): Ghidotti, Odenthal, Scaglia, Binks, Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou, Blanco, Cerri, Cutrone. All. Longo.

Serie B, Cagliari - Como: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Como, gara in programma sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio Unipol Domus, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, One Football ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.