Serie B, Cagliari - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà una giornata speciale alla Unipol Domus. Oggi pomeriggio si gioca l'ultima di un girone d'andata fortemente deludente per l'ambiente rossoblu. Contro il Cosenza sarà scontro diretto per la salvezza, la peggior chiusura di 2022 che il tifo sardo avrebbe mai potuto immaginare dopo la retrocessione dalla serie A. Non solo: a caricare l'atmosfera è arrivata la notizia funesta della prematura scomparsa del talento Fabian O' Neil, 49 anni, ex stella cagliaritana degli anni '90. L'unico motivo per cui sperare e sorridere oggi è il ritorno di Claudio Ranieri in panchina dopo 30 anni. Ma il tecnico romano oggi non sarà in panchina.

Le ultime

In attesa dell'arrivo di Claudio Ranieri, subentrato all'esonerato Fabio Liverani ma in carica soltanto a partire dal prossimo 1° gennaio, oggi pomeriggio toccherà al Club Manager Roberto Muzzi andare in panchina. Dopo il ko di Palermo (una vittoria in 5 turni: 3-2 casalingo col Perugia), i rossoblù sono al 14° posto in panchina con appena tre punti di vantaggio sui play-out. La formazione: nel 4-3-1-2 dovrebbe rivedersi Barreca sulla corsia di sinistra, mentre Falco è favorito su Luvumbo per una maglia da titolare sulla trequarti alle spalle della confermata coppia Lapadula-Pavoletti.

Calabresi in difficoltà: due sconfitte contro Venezia e Ascoli (cinque gol incassati in 180'), la vittoria manca da oltre un mese (12 novembre, 3-2 al Palermo). La squadra di Viali, è a -3 dalla salvezza diretta, ma in trasferta ha fatto meglio solo del Perugia ultimo della classe. La formazione: out Camigliano, Calò, Gozzi, Butic, Sidibe e Kongolo. Tra i convocati c'è Florenzi, reduce dallo stage con l'Italia di Mancini. Nel 4-3-2-1 , arrivey il riferimento offensivo, con Merola e Brignola.

Cagliari - Cosenza: le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Capradossi, Altare, Barreca; Nandez, Makoumbou, Karfalidis; Falco; Lapadula, Pavoletti. All. Muzzi (Ranieri in carica dal 1° gennaio).

COSENZA ( 4-3-2-1): Marson; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Martino; Kornvig, Voca, Brescianini; Merola, Brignola; Larrivey. All. Viali.

Cagliari - Cosenza: dive vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Cosenza, gara in programma oggi pomeriggio, lunedì 26 dicembre, alle ore 15, alla Unipol Domus sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.