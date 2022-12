Serie B, il Cagliari esonera Fabio Liverani: i possibili sostituti

Fabio Liverani non è più l'allenatore del Cagliari. Saltata un'altra panchina in serie B. La società sarda ha affrettato i tempi, dopo il ko di Palermo, per dare la sterzata alla stagione. I risultati del tecnico laziale non sono stati in linea con le ambizioni e le aspettative del club sardo, retrocesso dalla serie A e deciso a risalire al più presto nella massima serie. Il patron Giulini ha cambiato direttore sportivo da qualche settimana, dando mandato proprio a Nereo Bonato di riprogrammare la stagione prima del mercato di gennaio e del girone di ritorno. Questo non significava cambiare allenatore a tutti i costi, ma il rendimento di Nandez e compagni in questi mesi è stato fatale per il tecnico. Cagliari solo tre punti sopra la zona play-out e a meno quattro dai play-off.

Ora si apre la corsa alla panchina rossoblu. Il club sogna un clamoroso ritorno sull'isola di Claudio Ranieri, che ha guidato il Cagliari tra l'88 e il '91, portandolo addirittura in Europa. Ipotesi suggestiva, ma complessa (problema ingaggio per il tecnico romano). Dietro, spunta Davide Ballardini, già contattato da Giulini, e più staccato Peppe Iachini, reduce dall'esperienza a Parma della scorsa stagione.

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La Società augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera. Dalla ripresa dell'attività, con l'allenamento pomeridiano di mercoledì e l'inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile".