Serie B, Cagliari: il nuovo allenatore è Fabio Liverani

Fabio Liverani nelle prossime ore sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari: questa mattina il tecnico è arrivato in Sardegna per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per i prossimi due anni.

Liverani, che si è liberato dal contratto in essere con il Parma, ha superato la concorrenza di Daniele De Rossi. Il presidente Giulini si affida a lui per cercare di tornare subito in A. Liverani ci è riuscito alla guida del Lecce, partendo dalla C e ottenendo una doppia promozione.

L'ex centrocampista di Lazio e Perugia ripartirà dal 4-3-2-1. L'organico sarà stravolto: Deiola sarà il capitano al posto di Joao Pedro, ad un passo dal trasferimento al Torino.

A Cagliari resteranno Carboni, Altare, Obert e Zappa, oltre ai giovani della Primavera che in questa stagione sono arrivati a un passo dallo scudetto (persa la finale contro l'Inter).