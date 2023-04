Il big match della 33a giornata di serie B è senza dubbio la sfida di oggi pomeriggio tra Cagliari e Frosinone, in programma alle 16:15 alla Unipol Domus. I sardi, sesti in classifica, sono in striscia positiva ma sempre nel gruppone che va dal quinto all'ottavo posto; dall'altra parte i ciociari vogliono ipotecare la promozione ottenendo tre punti pesanti in un campo ostico e complicato come quello rossoblù. Per questa partita, mister Grosso dovrebbe fare pochi cambi rispetto all’ultima sfida contro l’Ascoli. In porta agirà Turati. La linea difensiva sarà formata da Sampirisi e Oyono sulle fasce, mentre nel mezzo confermatissima la coppia Lucioni-Ravanelli. Il terzetto di centrocampo dovrebbe essere lo stesso visto contro i bianconeri: Rohden-Mazzitelli e Boloca. In avanti dovrebbero essere confermati Insigne e Bidaoui sugli esterni, con Moro che prenderà il posto di Mulattieri nel mezzo. Il Cagliari arriva alla sfida con il Frosinone dopo il buon pareggio esterno contro il Pisa. I sardi sono imbattuti da ben 9 turni, dal ko contro il Modena datato 3 febbraio. Ranieri dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2: Radunovic in porta. a difesa a quattro vedrà Zappa e Azzi sugli esterni, con Obert e Dossena nel mezzo. A centrocampo spazio a Nandez, Lella e Makoumbou. Sulla trequarti agirà Mancosu alle spalle di Prelec e Lapadula, ex di questa partita.

Cagliari - Frosinone: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Obert, Dossena, Azzi; Nandez, Mokoumbou, Lella; Mancosu, Prelec, Lapadula. All. Ranieri.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Oyono; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Bidaoui. All. Grosso.

Serie B, Cagliari - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Frosinone, gara della 33a giornata di serie B, in programma oggi, sabato 15 aprile, alle 16:15, allo stadio Unipol Domus, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.