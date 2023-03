Serie B, Cagliari - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match clou della 27a giornata di serie B si gioca alla Unipol Domus di Cagliari: i sardi ospitano il Genoa nel remake di una sfida che un anno fa si disputava sul palcoscenico della serie A. Per entrambe, l'obiettivo è tornare proprio lì, nell'Olimpo del calcio italiano, quanto prima. Una sfida, quella di questa sera dal sapore di Serie A: alle 20:30 si scontrano il veterano della panchina Ranieri e l'esordiente-rivelazione Gilardino. In palio punti pesanti: il Cagliari vuole consolidarsi in zona playoff, il Genoa difendere il secondo posto dall'assalto del Bari, impegnato al San Nicola contro il Venezia e a 3 lunghezze di ritardo dai rossoblù dopo la penalizzazione di un punto in classifica comminata al Grifone. I rossoblù hanno vinto tutte e cinque le ultime partite giocate in Sardegna. Al contrario, i liguri hanno vinto sette gare su tredici in trasferta tal che hanno il secondo miglior score esterno della categoria cadetta. Sarà una sfida senza esclusione di colpi tra due squadre costruite per vincere.

Ranieri deve ancora sciogliere le riserve sul terzino sinistro: Barreca o Paulo Azzi, anche se ci sarebbe anche l’opzione di rivedere il più difensivo Adam Obert in quella zona di campo. Nel Genoa assenti molto pesanti: il fantasista Aramu e il bomber Coda. Recuperati tanto Hefti e Frendrup, ma anche Sabelli e Puscas, il quale ha avuto solo crampi uscendo dal campo nell’ultima partita. Così Gilardino alla vigilia della sfida: «Sappiamo e abbiamo rispetto di chi andiamo ad affrontare ma dalla nostra vogliamo mettere le armi migliori per poter dar fastidio al Cagliari».

Cagliari-Genoa: probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Rog, Azzi; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. A disp.: Aresti, Lolic, Altare, Barreca, Capradossi, Di Pardo, Deiola, Kourfalidis, Nandez, Millico, Pavoletti, Prelec. All.: Ranieri.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito; Jagiello, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Salcedo; Puscas. A disp.: Semper, Agostino, Matturro, Hefti, Haps, Vogliacco, Lipani, Czyborra, Strootman, Sturaro, Dragus, Accornero, Yalcin. All.: Gilardino.

ARBITRO: Valeri di Roma.

Serie B, Cagliari - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari-Genoa, big match della 27a giornata, in programma oggi, mercoledì 1° marzo, alle 20.30 allo stadio Unipol Domus, sarà trasmesso in diretta tv su Sky su Sky Sport (canale 251 del satellite). Streaming su DAZN sul sito ufficiale e attraverso tutti i dispositivi, comprese le moderne smart tv, che permettono di scaricare e utilizzare l'app dedicata: TIMVISION BOX, le console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e mediante i dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per seguire in tv la sfida Cagliari-Genoa si può inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: in questo caso prima sarà necessario acquistare uno dei pacchetti offerti e, successivamente, si potrà selezionare la gara in programmazione.