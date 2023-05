Isole contro. Sardegna e Sicilia sognano la serie A. Ma per arrivarci, dovranno passare dalle forche caudine dei play-off. Il derby Cagliari-Palermo domani sarà decisivo: i sardi sono già certi di giocare la post season, ma inseguono un prezioso quarto posto; i siciliani sono all'ultima chiamata per entrare nelle prime otto e provare a fare l'impresa. Ranieri e Corini si giocano una fetta di futuro. Il Cagliari ritrova Dossena e Rog dopo il turno di stop. Il croato verso la panchina in favore di Deiola. Squalificato Altare in difesa, il talento di Nandez però ci sarà: l'uruguaiano è di nuovo disponibile dopo la botta al ginocchio. In attacco Prelec favorito su Luvumbo. Il Palermo senza lo squalificato Brunori, assenza pesantissima, mentre in difesa Nedelcearu è recuperato così come Saric. Coppia d'attacco Tutino-Soleri, con Vido che preme per avere una maglia da titolare in attacco e inserirsi fra uno dei due. Segre e Verre ai lati di Gomes a centrocampo, Buttaro e Sala esterni.

I precedenti non sorridono al Palermo: a Cagliari solo due successi nella storia dei rosanero. All’andata la squadra di Corini ebbe la meglio per 2-1, determinando l’esonero dell’ex Liverani. Ranieri è un ex dei rosanero. Partita molto sentita e fondamentale per le due squadre: per questo alla Unipol Domus si prevede il sold out.

Cagliari-Palermo: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri. All. Corini.

Arbitro: Valeri.

Serie B, Cagliari - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Palermo, gara della 37a giornata di serie B, si gioca domani, sabato 13 maggio, alle 14 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, e sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.