Serie B, a rischio la panchina di Liverani

Momento difficile per Fabio Liverani. Il tecnico del Cagliari, reduce dal gravissimo lutto familiare che lo ha colpito qualche settimana fa, è tornato in panchina dopo la sosta perdendo sonoramente in casa lo scontro diretto con il Venezia, altra formazione retrocessa dalla A.

Il ko con quattro gol subiti e la prestazione arrendevole dei sardi ha fatto scattare l'allarme in casa del club di Giulini. Per questo, la società riflette sulla possibilità di voltare pagina e sostituire l'allenatore. Venerdì prossimo, contro il Genoa, a Marassi, Liverani potrebbe giocarsi la panchina. Dopo un avvio non all'altezza delle attese (10 punti in 7 partite; frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) e il pesante rovescio interno contro il Venezia, la posizione dell'allenatore non è più così salda. Nell'ambiente circolano già i primi nomi per la sua eventuale sostituzione. Due sono quelli in cima alla lista del club: Aurelio Andreazzoli, ex Genoa e Empoli, e l'ex capitano dei sardi Diego Lopez, che ha già allenato in due occasioni la squadra rossoblù in passato.

Occhio anche alle possibili sorprese, come Massimo Oddo, che nei giorni scorsi era nel mirino del Pisa, e Davide Ballardini, altro ex Genoa. Tutto, però, ruota intorno alla prossima trasferta di Genova: in caso di sconfitta, si aprirà la crisi e il toto allenatore a Cagliari.