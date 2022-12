Serie B, Cagliari - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fabio Liverani cerca nella sua partita da ex una vittoria che al Cagliari manca da troppo tempo. Domani pomeriggio in terra sarda arriva il Parma e i rossoblu dovranno sbloccarsi, dopo aver racimolato quattro punti nelle ultime quattro gare. I precedenti parlano di partita da segno X, ma il tecnico cagliaritano vuole una piccola rivincita contro la sua vecchia squadra (esonero nel gennaio 2021, con la squadra penultima in classifica dopo aver raccolto soltanto 2 vittorie in 17 partite), che viaggia in piena zona play-off e sembra pronta a sferrare l'assalto ai primi posti da un momento all'altro.

Liverani dovrebbe passare al 4-3-1-2. La difesa dovrebbe vedere nuovamente Di Pardo e Carboni esterni bassi e Capradossi e Obert (preferito ad Altare) a comporre la coppia centrale. In mezzo ballottaggio fra Viola e Makoumbou per il posto di playmaker, mentre Nandez e Rog (favorito su Deiola) agiranno da interni. Davanti potrebbe essere rilanciato dal 1' Mancosu (Kourfalidis è l'alternativa) con Luvumbo e Lapadula coppia d'attacco.

Pecchia conferma il 4-2-3-1 con il bomber Inglese, Man, Bernabé e Mihaila a sostegno. Estévez e Franco Vázquez saranno i due mediani. In difesa coppia centrale Osorio-Valenti, mentre Delprato a destra e Oosterwolde a sinistra saranno i due terzini. Fra i pali ci sarà Chichizola, preferito al giovane Corvi. Ancora out Gigi Buffon.

Cagliari - Parma: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. All. Liverani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estévez, Vázquez; Man, Bernabé, Mihaila; Inglese. All. Pecchia.

Cagliari - Parma: dove vederla in tv o in streaming

Cagliari - Parma, anticipo della 15a giornata di serie B, in programma domani, sabato 3 dicembre, alle 18, alla Unipol Domus, sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.