Una partita che ne racchiude al suo interno molte altre. Cagliari - Spal è un anticipo tutto da vivere di questa 22a giornata di serie B che sta per cominciare. Il mercato prima di tutto: nelle prossime ore a Ferrara sbarcherà un rinforzo di lusso chiamato Naingolaan, centrocampista belga che i tifosi sardi hanno sognato a lungo in questo mese di gennaio. Alla fine l'ex Roma ha scelto la Spal. Poi c'è lo scontro tra il maestro e l'allievo. Ranieri contro De Rossi. Il tecnico rossoblù ha allenato il collega della Spal nelle sue due avventure alla guida della Roma, dal 2009 al 2011 e dalla Primavera, a fine stagione del 2018/19, l'ultima in Italia del centrocampista classe 1983, prima di trasferirsi a Boca in Argentina e poi chiudere con il calcio giocato. Sarà un momento emozionante per DDR, che troverà seduto dall'altra parte della barricata uno degli allenatori più esperti e blasonati di questa serie B.

C'è anche il campo, e soprattutto la classifica. I sardi sono ottavi in classifica, agganciati al treno play-off con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, gli emiliani occupano invece la quattordicesima posizione a quota 24, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 ko. Curiosità: nei 5 precedenti disputati nel torneo cadetto, il Cagliari non ha mai battuto la Spal: il bilancio dei precedenti è infatti di 4 pareggi e un'affermazione dei biancazzurri nella gara di andata disputata a Ferrara. Nelle 2 partite giocate in Sardegna fra le due formazioni si sono registrati due pareggi per 0-0, l'ultimo dei quali nel lontano 1978/79.

Serie B, Cagliari - Spal: probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Nandez, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Falco, Lapadula. All. Ranieri.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Zanellato, Prati, Celia; Valzania, Maistro; Moncini. All. De Rossi.

Serie B, Cagliari - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Spal, anticipo della 22a giornata di serie B in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Unipol Domus, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW Tv, DAZN e Helbiz Live.