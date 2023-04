Serie B, Cagliari - Sudtirol: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo l'anticipo di Marassi tra Genoa e Reggina, vinto dalla squadra di Gilardino sempre più vicina al traguardo del ritorno in A, la 31a di Serie B prosegue con la lotta per prendere posto nei play-off, partendo dalla miglior posizione possibile. E' proprio questo l'obiettivo di Cagliari e Sudtirol, che si affrontano all'Unipol Arena. Uno dei big match della settimana, con i sardi di Ranieri in striscia positiva che vedono in questo scontro diretto la chance di accorciare proprio sugli altoatesini. L'ex Bisoli ormai guida una realtà importnante della categoria e non più una semplice rivelazione: la squadra di Bolzano non ha intenzione di regalare punti e vuole restare ai vertici. Una partita da non perdere, Ranieri avverte i suoi: "Dobbiamo giocare veloci e non farli riorganizzare, dobbiamo stare sempre concentrati perchè sanno fare male e sono molto bravi. Non possiamo permetterci passi falsi per il sogno, se non riusciamo ci alleniamo per quella che può essere la seconda possibilità. La promozione è un sogno e i sogni aiutano a vivere felice, se ci riesci bene altrimenti sappiamo di averci provato fino in fondo. E’ difficile ma queste cose mi piacciono. Complimenti al Sudtirol, numeri notevoli, non prendono gol in trasferta da dicembre, squadra molto pratica e giocano in verticale. Fanno poco possesso ma sono quelli che recuperano più palloni negli ultimi 30 metri".

Il tecnico romano fa il punto sulla formazione: "Lapadula non si è allenato ma sarà della partita. Deiola ha preferito stare a riposo ma non è nulla di che. Viola ha bisogno di prendere ritmo partita mentre Falco è avanti e subito disponibile. Prelec? Piano piano si sbloccherà".