Serie B, Cagliari - Ternana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Claudio Ranieri ritrova da avversario Cristiano Lucarelli, suo bomber anni fa ai tempi del Valencia, nella Liga spagnola. Il tempo stringe e i sardi non hanno la possobilità di soffermarsi su questioni sentimentali: bisogna accelerare per essere nella miglior posizione possibile ai prossimi play-off. Cagliari e Ternana si affronteranno con l'urgenza di dover fare bottino pieno per migliorare le rispettive classifiche a quattro turni dalla fine della regular season. I rossoblu vengono dalla bruciante sconfitta di Parma e puntano sul calore del proprio pubblico per ritrovare la vittoria e riprendere il passo delle grandi. Gli umbri, però, non sono ancora in una situazione tranquilla, destabilizzati anche da turbolenze societarie e dalla diatriba infinita tra il patron Bandecchi e il tecnico Lucarelli, acuita dall'ultimo ko (1-4) in casa contro il Venezia.

Ranieri dovrà rinunciare a Capradossi (stagione finita), Mancosu (problema muscolare) e Falco (infortunio al ginocchio in settimana). In più, c'è la freccia brasiliana Azzi fuori per squalifica. Problemi anche per Lucarelli, che non potrà contare su Di Tacchio (squalifica), l'ex Capuano (stagione finita) e Sørensen, ancora in dubbio. Favilli dovrebbe prendere parte alla trasferta in Sardegna e potrebbe partire dal 1'.

Parla Ranieri

“Nelle prime giornate la Ternana era in testa alla classifica, è una squadra che sa quello che vuole - le parole di Claudio Ranieri prima del match -. E magari ha ancora ambizioni. Quello che sta succedendo tra mister e presidente? Guardo solo a quello che succede in casa nostra, non entro in casa degli altri. La Ternana cambia spesso assetto anche durante la partita. E in ogni gara è necessario prepararsi a eventuali modifiche".

Cagliari - Ternana: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Barreca; Nández, Makoumbou, Lella; Rog; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakité, Mantovani, Bogdan, Corrado; Agazzi, Coulibaly, Palumbo; Partipilo, Favilli, Falletti. All. Lucarelli.

Arbitro: La Penna (Roma).

Serie B, Cagliari - Ternana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Ternana, anticipo della 35a giornata di serie B, in programma oggi, domenica 30 aprile, alle 16:15, allo stadio Unipol Domus sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.