Serie B, per il Cagliari un Natale in ritiro. E Liverani rischia grosso

Un brutto Natale per il Cagliari. La squadra sarda, dopo il ko di Palermo, verrà mandata in ritiro fino alla prossima partita, quella del 26 dicembre, che chiuderà il 2022 del torneo cadetto. I rossoblu affronteranno in casa il Cosenza e per il tecnico Liverani sarà l'ultima chance per tenersi la panchina. In caso di risultato negativo, la società potrebbe approfittare della lunga sosta per cambiare allenatore. Potrebbe essere l'ennesimo ribaltone tecnico della stagione nel campionato di B. L'ultimo, a Genova, ha già portato una svolta netta in casa del Genoa, con i 7 punti in 3 partite di Alberto Gilardino subentrato a Blessin.

La sconfitta di ieri a Palermo ha lasciato quindi il segno in casa cagliaritana. Dopo qualche settimana di calma apparente, la posizione di Fabio Liverani è tornata nuovamente ad essere molto complicata. E pericolante. L'esonero non sembra previsto per le prossime ore, ma non è escluso, e la prossima partita casalinga dovrebbe essere il vero spartiacque della stagione in casa dei sardi. Il ds Bonato e il presidente Giulini sono intenzionato a dare fiducia al tecnico fino alla prossima gara interna di lunedì 26 contro il Cosenza. Poi verrà presa una decisione definitiva alla vigilia della lunga sosta. Nel frattempo, tutti in ritiro nella settimana di Natale e fino al match del Boxing Day. Lo ha annunciato dopo il ko di Palermo il ds Bonato: “La società non è contenta degli ultimi risultati e saremo in ritiro fino al 26, è importante compattarci. Dopo il rigore tutto è cambiato, fino a quel momento stavamo dominando. Nella prossima partita dovremo prendere i tre punti e poi valuteremo”.