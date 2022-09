Serie B, Cagliari - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cagliari - Venezia è una delle partitissime della 7a giornata di B. Domani alla Unipol Domus si ritrovano due delle retrocesse dall'ultima serie A, non partite benissimo in questo primo scorcio di stagione. Fabio Liverani torna in panchina e riceverà l'abbraccio dei cagliaritani, dopo il grave lutto dei giorni scorsi, la perdita della moglie. "Mi è dispiaciuto non riuscire ad essere al 100% con la squadra nelle due settimane passate dall'ultima partita, a causa delle mie vicende personali. Ai tifosi, a tutta la Sardegna va il mio più sentito ringraziamento per la vicinanza", ha detto ieri alla vigilia del match l'allenatore rossoblu. Sul Venezia, Liverani ha poi aggiunto: "Una partita importante per questo campionato, per il nostro cammino attuale e futuro. Non dobbiamo cercare rivincite per quanto successo la scorsa stagione, il calcio come la vita è fatto di opportunità nuove, ritrovare il Venezia dovrà essere uno stimolo e non un'ossessione. Sono una squadra organizzata, che ha meno punti di quanto avrebbe meritato a causa di episodi. Parliamo di una neoretrocessa, come noi, con giocatori di alto livello. Siamo appena alla sesta giornata e quindi è presto per esprimere verdetti di qualsiasi tipo".

Il Cagliari potrebbe cambiare sistema di gioco contro il Venezia. Liverani ha provato il 4-3-3 e il 4-3-1-2. La novità potrebbe essere Pavoletti preferito a Lapadula, non al meglio dopo le fatiche intercontinentali con il Perù. Conferma per il giovane talento Luvumbo. Mancosu potrebbe agire sulla trequarti. A centrocampo Nandez, che ha appena celebrato le 100 presenze con la maglia dei sardi, e Rog potrebbero agire da mezzali ai lati di Makoumbou, con Viola e Deiola soluzioni a gara in corso. In difesa duello a tre a sinistra fra Franco Carboni, Barreca e Obert, con Zappa favorito su Di Pardo a destra e Goldaniga e Altare centrali. Il Venezia conferma il 3-5-2. Candela e Ullmann, favorito su Cheryshev, sulle corsie laterali. Fiordilino in cabina di regia e Busio e Andersen (favorito su Cuisance) intermedi. In attacco tandem composto da Novakovich e Pohjanpalo.

Cagliari - Venezia: probabili formazioni