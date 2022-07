Serie B, una stella da Champions per il Como

Sarà una serie B al profumo di Champions. Il Como è pronto a piazzare il colpo dell'estate della cadetteria, e un po' di tutto il calcio italiano: la società lariana sta per portare nel nostro Paese, a 35 anni, una stella internazionale del pallone: Cesc Fabregas. Il centrocampista avrebbe detto sì alla pazza idea dell'amministratore unico del club Dennis Wise, ex centrocampista (ha giocato in Premier e con la Nazionale inglese) e amico del catalano, convincendolo a chiudere nel calcio del Belpaese dopo le tre annate in Francia con il Monaco. Una città affascinante, una società ricca e ambiziosa, la possobilità d'intraprendere, alla fine dei due anni da calciatore, un percorso tecnico o dirigenziale. Queste le motivazioni che stanno spingendo Fabregas verso la serie B con la maglia del Como: pronto un biennale che verrà firmato molto presto. La squadra di Giacomo Gattuso, infatti, sarà la prossima destinazione dell’ex Barcellona, Arsenal e Chelsea che non sembra intenzionato a smettere, anche se al momento il suo nome brilla nella lista degli svincolati.

Come potrebbe il Como reggere un affare di questa portata? E' presto detto: la società è di proprietà dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono. Il club lariano, che hanno preso in mano nel 2019 dopo la vittoria della serie D, è tra i più ricchi e facoltosi d'Italia: gli Hartono possiedono un patrimonio che Forbes stima oggi in 45,5 miliardi di dollari ed è in continua crescita. Così come la loro società di calcio, che un passo alla volta - e senza strafare a livello economico e mediatico - stanno portando verso i vertici con il ds Ludi, ex difensore del Novara, e il tecnico Giacomo Gattuso. Aspettando la firma di Fabregas, a Como si torna già a sognare un posto in serie A che manca da decenni. E in una B già stellare, ora anche la squadra del Lago si candida come protagonista assoluta.

La carriera di Fabregas

Il centrocampista spagnolo ha vestito le maglie di Barcellona, Arsenal, Chelsea e Monaco, oltre a quella della Nazionale spagnola. Nel suo ricchissimo palmares ci sono 2 Coppe d'Inghilterra, 2 Premier, 1 Liga, 1 Coppa di Spagna, 1 Mondiale per club e 1 Supercoppa europea. Ancora meglio in Nazionale: 1 Mondiale (2010) e 2 Europei (2008 e 2012) con la Spagna.