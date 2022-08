Serie B, ecco Fabregas: "Qui per portare il Como in A"

Sei anni fa poteva essere acquistato dal Milan. Oggi, invece, Cesc Fabregas è un giocatore del Como. La residenza probabilmente sarà la stessa che avrebbe scelto per allenarsi a Milanello. Ma la maglia no: vestirà quella azzurra dei lariani, in serie B. E' senza dubbio il colpo più clamoroso del torneo cadetto degli ultimi anni. E forse uno dei più importanti di tutto il calcio italiano in questa estate 2022. L'ex centrocampista di Barcellona e Chelsea, l'anno scorso in Ligue 1 al Monaco, sbarca in Italia per la prima volta in carriera, e lo fa giocando tra i cadetti, anche se in un club dalle enormi potenzialità finanziarie, proiettato alla A nel prossimo futuro. Fabregas oggi si è presentato in conferenza stampa ai tifosi del Como, in delirio fuori dall'hotel per un selfie o un autografo dal grande campione che vedranno in campo nella prossima stagione: "Arrivo qua con la stessa ambizione di sempre, voglio giocare, voglio vincere e portare il Como in Serie A. Ho ancora molto da fare nel calcio, ho tanta ambizione", le prime parole di Fabregas.

Perché la B a Como? "Per molte ragioni - ha aggiunto il campione spagnolo - , era la prima volta che andavo a scadenza, volevo un'esperienza che potesse coinvolgermi ed emozionarmi, Como ha un progetto a lungo termine ed era esattamente quello che volevo, il merito è di Dennis Wise che mi ha fatto cogliere questa opportunità. La prossima sfida è sempre quella più importante. I prossimi due anni della mia vita saranno dedicati totalmente al Como, sia dentro che fuori dal campo, quello che conta per me è la crescita di questa città". Fabregas al Como ha sottoscritto un contratto biennale da un milione circa (lordo) a stagione. Al Monaco, nell'ultimo campionato, ne guadagnava più di 7. Ma ha scelto il progetto dei lariani anche per iniziare la sua avventura dopo la carriera di calciatore. Il classe 1987 proseguirà a Como da allenatore o, probabilmente, da dirigente e fose addirittura da socio della potente proprietà indonesiana che gestisce un patrimonio di 40 miliardi di dollari.