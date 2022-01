Serie B, ecco il colpo del Monza: Mancuso

Ecco il colpo da A del Monza: arriva dall'Empoli il bomber Leonardo Mancuso.

L'attaccante 29enne è a un passo dalla firma con il club di Berlusconi, che lo ha scelto da tempo come obiettivo numero uno per puntare alla serie A diretta nel girone di ritorno. La formula dell’accordo sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro. Domani dovrebbe effettuare le visite mediche,

Adriano Galliani e il suo ds Filippo Antonelli hanno trovato la quadra con il club toscano per chiiudere l’acquisto dell’attaccante che a Stroppa mancava in organico e che con Andreazzoli, in A, non trovava più spazio da tempo.

Mancuso l'anno scorso con 20 gol in B ha spinto l'Empoli verso la promozione. Nella stagione precedente, acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, Mancuso aveva segnato 13 reti con la maglia azzurra dei toscani. Quest'anno è entrato nella storia del club il gol con cui l'Empoli ha vinto in casa della Juventus nella prima di campionato. In totale, 91 partite e 41 gol con la maglia empolese.

In B, prima di Empoli, due campionati da protagonista con il Pescara 9 reti nel primo, 19 nel secondo, culminato con la semifinale play-off per la A persa contro il Verona con Pillon in panchina.

Un rinforzo di altissimo livello che accresce il potenziale offensivo di una squadra qualitativamente già attrezzata per lottare fino alla fine per la promozione.

Mancano solo gli annunci ufficiali e le foto di rito, poi sarà tutto vero...