Serie B, i migliori cinque colpi di mercato

La serie B dovrebbe partire tra due settimane, il prossimo 19 agosto, salvo sorprese legate alle vicende giudiziarie che riguardano Reggina, Lecco, Perugia e Brescia, e nel frattempo il mercato procede a ritmo sostenuto, un colpo dopo l'altro. In attesa che vengano fissati anticipo e posticipo, oltre agli orari delle partite (tra il 18, il 19 e 20 agosto), alla prima di campionato ci sarà ancora la casella X (che sarebbe attualmente occupata dal Brescia, quindi il Modena, avversaria del Team X, non riuscirebbe a esordire quello stesso giorno). Al momento tutto ok per il Lecco: i lombardi dovrebbero partire regolarmente il 19 agosto. Se invece dovesse esserci uno strascico al Consiglio di Stato per il Lecco (29 agosto), in caso contrario ci sarà la lettera “Y” nel calendario.

Nel frattempo, noi di Today abbiamo passato ai raggi X le operazioni di mercato dei club cadetti, scegliendo per voi i cinque colpi più importanti dell'estate (finora) e spigando anche le motivazioni. Ma il mercato chiuderà alla fine del mese (potrebbero esserci anche deroghe dopo la sentenza del prossimo 29 agosto) ed è lecito attendersi ancora qualche affare clamoroso, in grado di ridisegnare il quadro generale del mercato cadetto.

Intanto ci godiamo, in rigoroso ordine sparso, i cinque colpi più importanti del mercato di serie B dell'estate 2023.

Jeremy Menez (Bari)

Il 36enne francese sbarca in Puglia da svincolato dopo tre stagioni alla Reggina, condite da oltre 60 partite e da 13 gol in serie B. Il giramondo ex Milan e Roma, trascorsi anche in Turchia e Messico, si presenta al San Nicola come possibile nuovo idolo della piazza. Nell'ultima stagione con Inzaghi ha vissuto una seconda giovinezza, giocando più di trenta partite e diventando leader indiscusso dei calabresi, spinti per gran parte della stagione ai vertici della classifica. Con Mignani giocherà alle spalle delle punte, libero di svariare e senza l'assillo di dover rincorrere avversari. Fantasia, classe ed esperienza al servizio della grande delusa della passata stagione (ko in pieno recupero, in casa, nella finale play-off), pronta a ripartire di slancio verso il sogno serie A.

Franco Vazquez (Cremonese)

Altro pezzo della serie "usato sicuro" per i grigiorossi, appena retrocessi dalla A. Ballardini pesca un altro svincolato di lusso, il 34enne italoargentino arrivato al Parma due anni fa e protagonista assoluto al Tardini con 69 presenze e 24 gol totali. El "mudo", che aveva già incantato Palermo dieci anni fa vincendo una B e giocando due anni in A con numeri impressionanti, allo Zini spera di ripetersi vincendo di nuovo la cadetteria e dando lo slancio necessario alla formazione di Ballardini nell'operazione "ritorno in paradiso".

Fabio Lucioni (Palermo)

Il mercato non è fatto solo di attaccanti e fantasisti. Il Palermo ha iniziato la ristrutturazione della rosa prendendo questo talismano, anche lui 36enne (a settembre), reduce dalla festa di Frosinone. Il difensore centrale ternano è diventato "mister promozioni" della B: quattro negli ultimi anni (e una dalla C alla B) con Benevento, Lecce e la squadra ciociara. Non è solo scaramanzia. Lucioni è ancora un atleta integro e affamato. Al centro della difesa, per Corini, con il collega arrivato da Venezia, Ceccaroni, promette di alzare un muro invalicabile. E occhio ai calci piazzati: lui arriva in area a saltare e difficilmente qualcuno riesce a fermarlo. Nelle sue quasi 500 partite da professionista, si è tolto anche lo sfizio di segnare una trentina di gol. Uno dei difensori italiani più determinanti attualmente in circolazione.

Mirko Antonucci (Spezia)

Il 24enne cresciuto nella Roma è finalmente sbocciato, dopo tanti rinvii. L'esterno offensivo al Cittadella ha trovato serenità e fame necessarie per diventare il giocatore decisivo che era stato nelle giovanili giallorosse. Dopo gli assaggi di prima squadra con Di Francesco, all'Olimpico, un lungo giro di prestiti lo aveva mandato fuori strada. La B a Pescara con poca fortuna, poi il Vitoria Setubal e la Salernitana. Rimandato. In Veneto, invece, 70 partite e 14 gol tra i cadetti. Idolo del Tombolato e stella dell'ultima B. Lo Spezia ci punta per ricreare la giusta atmosfera al Picco e tornare al più presto in A. Su di lui tante aspettative, ma forse ora il ragazzino terribile dal capello scompigliato ha le spalle sufficientemente larghe per caricarsi i liguri sulle spalle e diventare un giocatore da A. Max Alvini, pronto a schierarlo tra le lineee, se lo augura: il suo successo dipenderà anche dalle gesta di Antonucci.

Christian Gytkjaer (Venezia)

La serie A l'ha conquistata a Monza, ma è riuscito a difenderla. In Brianza, il vichingo amatissimo dai tifosi biancorossi non ha retto al confronto dei grandi del calcio, anche se il suo unico gol ha firmato una vittoria leggendaria, contro la Juventus. Il ds Filippo Antonelli lo aveva scovato tra i polacchi del Lech Poznan nel 2020 (55 reti nella massima serie polacca), dandogli massima fiducia dopo una prima stagione di B non esaltante. Gytgol lo ha ripagato segnando 14 gol nella stagione della promozione. Ecco perchè Antonelli, che oggi è l'uomo mercato del Venezia, lo ha voluto con sé in Laguna. Potrebbe metterlo in coppia con Pohajnpalo, per un tandem da urlo, anche se il finlandese a breve potrebbe andar via, scoppiando la coppia più intrigante della prossima serie B.