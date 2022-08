Serie B, calciomercato: i possibili colpi

Pochi giorni al via, ma il mercato è in ebollizione: la serie B più bella degli ultimi anni potrebbe riservare ancora grosse sorprese a venti giorni circa dalla chiusura delle trattative. Sono tante le operazioni in corso in queste ore, nella settimana che porta alla prima giornata di campionato. C'è chi ha bisogno di ritocchi, ma importanti e decisivi, chi di stravolgere un po' i piani all'ultimo minuto. E' il caso del Palermo, che ha appena scelto il nuovo allenatore e dovrà cambiare i progetti iniziali (con Baldini) per adeguarli alla novità (Corini). Il primo tassello per i rosanero potrebbe essere di altissima qualità: Di Mariano, fantasista del Lecce neopromosso in A, chiuso dai nuovi arrivi in Salento e desideroso di sposare la causa del tecnico dei siciliani.

Ma i colpi veri stanno per chiuderli Genoa e Bari, due candidate ad un torneo da star. I pugliesi, che hanno sbancato il Bentegodi in Coppa Italia passando il turno, cercano una punta centrale di spessore. L'obiettivo è Simy, il nigeriano alto due metri della Salernitana, l'anno scorso per sei mesi al Parma con poca fortuna, ma artefice delle migliori imprese del Crotone degli ultimi anni, prima di approdare in Campania. Il ds del Bari Polito ha già chiesto formalmente il calciatore al collega De Sanctis, ma al momento la Salernitana ha congelato tutte le trattative in uscita. Il Bari, quindi, dovrebbe attendere per avere il gigante africano in prima linea. Attesi sviluppi già in settimana, quando i pugliesi proveranno a forzare la mano per accelerare i tempi.

Più abbordabile, e forse già in dirittura d'arrivo, l'affare tra Venezia e Genoa: i rossoblu vogliono la stella dei lagunari Mattia Aramu, uno dei migliori anche l'anno scorso in A e protagonista assoluto della promozione in A dei veneziani nel 2020/21. Aramu, fantasista o esterno cresciuto nel Torino, passerà al Genoa in uno scambio che porterà a Venezia il difensore 22enne Antonio Candela (più soldi). Operazione impostata e da definire a breve: a Marassi attendono Aramu per comporre un attacco super con il re del gol Massimo Coda.