Serie B, calciomercato: le trattative

Tutti pazzi per il bomber del Venezia Joel Pohjanpalo. L’attaccante dei lagunari sembra avere un futuro in serie A, o all'estero. Dopo i tanti gol della passata stagione, i riflettori del mercato sono tutti su di lui. In Inghilterra e non solo. Oltre al West Ham che deve sostituire Scamacca dopo la cessione all’Atalanta, in Championship (seconda serie inglese) c'è la fila: Leeds, Blackburn e Norwich pronte a sferrare l'assalto decisivo nei prossimi giorni. In Italia, oltre al solito Bologna, che potrebbe rimpiazzare con il finlandese il partente Arnautovic, ora c'è anche il Cagliari, costretto a sostituire l’infortunato Lapadula (grave infortunio, tornerà a dicembre).

I movimenti degli ultimi giorni sono frenetici, mancando ormai solo una manciata di giorni alla prima di campionato (così vuole il presidente Balata, nonostante i casi aperti e i ricorsi al Consiglio di Stato). L’Ascoli a caccia di un difensore: nel mirino il danese Sorensen, della Ternana, trascorsi ad alti livelli in Bundesliga e con la Juventus. Il Pisa, dopo Barba, passato al Como, potrebbe perdere anche Beruatto, terzino sinistro che scalda la fantasia di diversi club di serie A. Su tutti, il Bologna, che sembra interessato fortemente all'ex juventino. Cerca di piazzare il primo colpo dell'estate anche il Lecco, e vorrebbe farlo in modo simbolico, riportando a casa un giocatore della sua città: Andrea Conti, difensore della Samp, 29 anni, lecchese doc.

Bari impegnato nella ricerca di una mezzala per completare la mediana: niente da fare per Koutsoupias del Benevento, ora nel mirino c'è Fabio Maistro, scuola Lazio, centrocampista offensivo della Spal. Avviati i contatti tra il ds Polito ed il procuratore del giocatore. Pensa alla mediana anche la Sampdoria, che però ha scelto di andare oltreoceano per rinforzarsi: arriva dall'Argentina il centrocampista Abrego, dal Godoy Cruz. Anche in difesa Pirlo avrà un volto nuovo dal Sudamerica: il difensore italoargentino Pellegrino, dall’Atletico Platense. In chiusura anche il colpo Ferrari, centrale in arrivo dal Sassuolo.

La Cremonese, dopo gli ottimi movimenti in entrata, ora blinda i suoi pezzi migliori: rinnovo biennale per Castagnetti. Partirà l'esterno Emanuele Valeri: lo aspetta il Torino in serie A.

Lo Spezia invece rischia di perdere una delle sue stelle, Daniele Verde: la Salernitana è sulle tracce del fantasista scuola Roma, ex Aek Atene.