Serie B, continua il valzer delle panchine

Giorni frenetici per molti club di serie B, vicini alla nomina del nuovo allenatore. Molte rivoluzioni in corso tra le venti società cadette. Cagliari, Ascoli e Sudtirol, ma anche il Brescia, al lavoro per scegliere la guida tecnica del torneo 2022/2023.

Il Cagliari sembra aver scelto Fabio Liverani: mancherebbero solo alcuni dettagli, ma è accordo quasi totale e le firme sono imminenti. E di conseguenza l'annuncio.

Ad Ascoli, il presidente Pulcinelli vorrebbe Pippo Inzaghi come sostituto di Sottil, passato in A all'Udinese: Superpippo incontrerà il patron marchigiano, ma l'accordo non è scontato. In alternativa, piace anche Colombo, ex Monopoli in C.

A Brescia Cellino ha varato il nuovo corso: a breve l'annuncio del ritorno in panchina dello spagnolo Clotet, l'anno scorso alla Spal. Il nuovo ds sarà Giorgio Perinetti, al posto di Marroccu. Corini non è stato confermato dopo la mancata promozione ai play-off.

Il Venezia, retrocesso dalla A, punterà su Javorcic, che lascia il Sudtirol dopo averlo portato in B. Il tecnico allievo di Gasperini avrà Molinaro come direttore tecnico e, probabilmente, Roberto Goretti come ds.

La matricola Sudtirol costretta quindi a cambiare in panchina: Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, prenderà il posto proprio di Javorcic, artefice della storica promozione tra i cadetti.