Serie B, programma e orari dalla 4a alla 6a giornata

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso noto il programma gare della 4a, 5a e 6a giornata della Serie B 2022-2023. Appuntamenti in programma dal 2 al 18 settembre, dove non mancano i big match in ogni giornata. Dopo aver definito il programma dei primi tre turni di campionato (la prima giornata si gioca la prossima settimana, opening day venerdì 12 agosto con l'anticipo di lusso Parma - Bari), la Lega Serie B ha reso noti date e orari delle partite dalla 4a alla 6a giornata: non mancano i big match come Genoa-Parma, Benevento-Cagliari e il derby umbro tra Ternana e Perugia (posticipo di domenica 18 settembre). La B è pronta a ripartire con la sua lunga cavalcata, sempre piena di colpi di scena e partite spettacolari. Ecco tutte le gare di 4a, 5a e 6a giornata di andata con date e orari ufficiali.

Programma e orari dalla 4a alla 6a giornata di andata

4a giornata di andata

Venerdì 2 settembre: ore 20.30 CAGLIARI – MODENA

Sabato 3 settembre: ore 14 ASCOLI – CITTADELLA, ore 14 BARI - SPAL, ore 14 BRESCIA – PERUGIA, ore 14 FROSINONE – COMO, ore 14 REGGINA – PALERMO, ore 14 TERNANA – COSENZA, ore 14 VENEZIA – BENEVENTO, ore 16.15 GENOA - PARMA

Domenica 4 settembre: ore 16.15 SÜDTIROL – PISA

5a giornata di andata

Venerdì 9 settembre: ore 20.30 PALERMO - GENOA

Sabato 10 settembre: ore 14 BENEVENTO – CAGLIARI, ore 14 CITTADELLA – FROSINONE, ore 14 COMO – SÜDTIROL, ore 14 COSENZA – BARI, ore 14 MODENA - BRESCIA, ore 14 PARMA – TERNANA, ore 14 PISA – REGGINA, ore 16.15 PERUGIA - ASCOLI

Domenica 11 settembre: ore 16.15 SPAL – VENEZIA

6a giornata di andata

Venerdì 16 settembre: ore 20.30 BRESCIA - BENEVENTO

Sabato 17 settembre: ore 14 ASCOLI – PARMA, ore 14 CAGLIARI - BARI; ore 14 COMO – SPAL; ore 14 FROSINONE – PALERMO, ore 14 REGGINA – CITTADELLA, ore 14 SÜDTIROL – COSENZA, ore 14 VENEZIA – PISA, ore 16.15 GENOA – MODENA

Domenica 18 settembre: ore 16.15 TERNANA - PERUGIA