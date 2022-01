Serie B, il calendario di febbraio: sei partite in venti giorni

Sei partite in venti giorni: febbraio sarà un mese decisivo per i destini della serie B. Dopo aver ricaricato le batterie nell'ultimo turno di sosta (in cui si sono giocati però alcuni recuperi), le squadre cadette si preparano a tuffarsi nel mese più intenso della stagione: ai quattro week-end previsti si aggiungono infatti due turni infrasettimanali consecutivi. Organici profondi, condizione, nessun guaio legato al Covid e massima concentrazione: solo così si esce più forti da un tour de force del genere. Il futuro della lotta per la A e per la salvezza si gioca, e anche parecchio, nelle prossime settimane.

2a di ritorno

Sabato 5 febbraio, ore 14: Cosenza - Brescia, Como - Lecce, Crotone - Cittadella, Ternana - Reggina, Benevento - Parma, Alessandria - Pisa; ore 16.15: Frosinone - Vicenza; ore 18.30: Ascoli - Perugia.

Domenica 6 febbraio, ore 16.15: Pordenone - Spal, Cremonese - Monza.

3a di ritorno

Sabato 12 febbraio, ore 14: Cittadella – Cremonese, Vicenza – Cosenza, Monza – Spal, Parma – Pordenone; ore 16.15 Pisa – Ternana, Perugia – Frosinone, Reggina – Crotone.

Domenica 13 febbraio, ore 15.30: Ascoli – Como, Brescia – Alessandria, Lecce – Benevento.

4a di ritorno

Martedì 15 febbraio, ore 18.30: Cosenza – Perugia, Cremonese – Parma, Pisa – Vicenza, Pordenone – Cittadella, Spal – Reggina, Ternana – Monza.

Mercoledì 16 febbraio, ore 18.30 Alessandria – Lecce, Benevento – Ascoli, Crotone – Brescia, Frosinone – Como.

5a di ritorno

Sabato 19 febbraio, ore 14: ASCOLI – ALESSANDRIA, L.R. VICENZA – SPAL, MONZA – PISA, PARMA – TERNANA, REGGINA – PORDENONE; ore 16.15: PERUGIA – CREMONESE.

Domenica 20 febbraio, ore 15.30: BRESCIA – FROSINONE, CITTADELLA – BENEVENTO, COMO – COSENZA, LECCE – CROTONE.

6a di ritorno

Martedì 22 febbraio, re 18.30: ALESSANDRIA – PERUGIA, CREMONESE – L.R. VICENZA, PISA – PARMA, PORDENONE – MONZA, SPAL – TERNANA.

Mercoledì 23 febbraio, ore 18.30: BENEVENTO – COMO, BRESCIA – ASCOLI, CROTONE – COSENZA, FROSINONE – REGGINA, LECCE – CITTADELLA.

7a di ritorno

Sabato 26 febbraio, ore 14: COMO – BRESCIA, COSENZA – ALESSANDRIA, L.R. VICENZA – PORDENONE, PARMA – SPAL, TERNANA - CREMONESE; ore 16.15: PERUGIA – BENEVENTO.

Domenica 27 febbraio, ore 15.30: ASCOLI – CROTONE, CITTADELLA – FROSINONE, MONZA – LECCE, REGGINA - PISA.