Serie B, a Cannavaro la panchina del Benevento

Presidente e dirigenza hanno optato per un nome forte, di richiamo, come quello dell'ex difensore della Juventus, alla sua prima esperienza in panchina in Europa dopo quella in Cina. I colloqui tra il direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia e Cannavaro sono andati avanti per giorni, ma alla fine è stato raggiunto un accordo di massima, che ora andrà ratificato e messo nero su bianco. L'ufficialità probabilmente nelle prossime ore, in modo da permettere a Cannavaro di essere in campo nel pomeriggio con la squadra.



L'ex difensore napoletano ripartirà dalla sua terra con un progetto ambizioso con cui spera di ritornare al più presto in Serie A. Il debutto di Cannavaro in panchina ci sarà domenica 2 ottobre contro l'Ascoli.