Serie B, caos allenatore a Brescia: cosa sta succedendo

Dopo il 4 a 0 subito sabato scorso a Perugia, il Brescia è sprofondato in zona play-out in serie B ed è di nuovo piombato nel caos. Cellino avrebbe esonerato (di nuovo) Clotet, ma la comunicazione ufficiale del club non è arrivata e il tecnico spagnolo è ancora ufficialmente in sella. Una situazione d'incertezza insostenibile per i tifosi, inviperiti. Questa mattina a dirigere la seduta di lavoro sui campi del centro sportivo di Torbole si è presentato proprio Clotet, che resta ad un passo dall'esonero e sfiduciato anche dai suoi stessi giocatori. Il tecnico spagnolo attende comunicazioni dalla società, che nel frattempo ier aveva chiuso l'accordo con Serse Cosmi per sostituirlo. Ma l'esperto allenatore perugino non ha trovato da parte sua l'accordo con i croati del Rijeka, ultima squadra allenata, per una transazione economica e la relativa rescissione del contratto ancora in essere (scadenza 2024). Così Cosmi ha dovuto dire no, per ora, alla chiamata di Cellino e al ritorno in serie B (in carriera 255 panchine tra i cadetti, tornerebbe alla guida del Brescia dopo 15 anni). Tra lui e il Rijeka una distanza di 90.000 euro, anche grazie all'intervento del Brescia che avrebbe dato disponibilità a contribuire alla buonuscita dell’allenatore. Ma i croati non ne vogliono sapere di liquidare Cosmi, quindi discorso saltato.

Il Brescia così ha rimandato qualsiasi tipo di comunicazione ufficiale nei confronti di Clotet, che oggi ha risposto presente al primo allenamento della settimana. Cellino adesso cerca una soluzione per dare una sterzata alla stagione e all'atmosfera tesissima che che si è creata attorno alla squadra. L'incubo serie C aleggia nell'ambiente. Intanto è arrivato anche l'ultimo rinforzo pescato a gennaio: il brasiliano Adryan Oliveira Tavares, o più semplicemente Adryan, classe 1994, da oggi aggregato alla squadra. Sabato prossimo Rondinelle in campo al Rigamonti contro il Modena.