Serie B, che caos a Perugia

Mancano quattro giorni alla partita in trasferta al Granillo di Reggio Calabria, contro una delle maggiori aspiranti alla promozione in serie A, la Reggina di Inzaghi, e il Perugia è totalmente nel pallone. Ieri pomeriggio il presidente Santopadre ha accolto tutte le richieste del tecnico Fabrizio Castori per convincerlo ad accettare il ritorno sulla panchina del Grifo, ultimo in classifica con soli 4 punti e oggi condannato a dire addio ai sogni di alta quota. Il ritorno in sella dell'esperto allenatore marchigiano non è stato però ancora annunciato ufficialmente, dopo le dimissioni di domenica pomeriggio da parte di Silvio Baldini, che in conferenza stampa aveva gelato tutti, dando il proprio addio alla panchina umbra e parlando di squadra con troppi egoismi, "non è la famiglia che credevo di trovare quando ho accettato", le parole pesanti e chiarissime di Baldini.

Ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata anche la notizia dell'esonero del ds Marco Giannitti, sollevato dall'incarico perché - stando ai rumors - il presidente Santopadre aspirerebbe a gestire il mercato in tandem con Castori, ovviamente pensando alla sessione di gennaio in cui il Perugia dovrà rifarsi decisamente il look per cambiare passo (sperando non sia troppo tardi). Giannitti era amatissimo dalla piazza (prima di sbarcare in Umbria ha scritto la storia del Frosinone, portandolo per due volte in serie A), avendo raccolto i cocci di un Grifo retrocesso in C ad agosto del 2020 nei play-out contro il Pescara e avendo subito costruito con Caserta una squadra in grado di vincere la C e tornare tra i cadetti. L'anno scorso, poi, da neopromosso, il Perugia ha centrato la qualificazione ai play-off, alzando l'asticella rispetto alle ultime deludenti stagioni.

Ora Giannitti paga per tutti, ma è chiaro che il problema non può essere il ds quando il mercato è poco chiaro e la scelta del tecnico viene rinnegata dopo sole sei giornate. Che a Perugia ci siano tensioni e confusione esagerate è lampante. La classifica dice sempre la verità. E anche la squadra ne risente: ieri è arrivata una pesante multa per il centrocampista Kouan, che domenica scorsa - dopo essere stato sostituito da Baldini dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa - uscendo dal campo ha gettato la maglia a terra in modo plateale abbandonandola sul campo mentre a testa bassa tornava negli spogliatoi. Un gesto che ha fatto infuriare tifosi e club.

Tutti segnali poco incoraggianti per una squadra nel bal mezzo di un caos inatteso e costretta adesso a rimboccarsi le maniche per restare in B. Castori è uno specialista di grandi imprese, sia al vertice che nei bassifondi (sfiorò un miracolo con il Trapani nel 2020), ma questa volta dovrà davvero superarsi.