Serie B nel caos, slitta l'inizio del campionato: le ultime

Serie B nel caos. Ci risiamo. Un film già visto, che ogni estate si ripete. I giorni dei tribunali, dei ricorsi, delle sentenze che si smentiscono tra loro e dei tifosi, che alla fine, ci rimettono. Già, saranno loro a rimetterci, perché il campionato cadetto non inizierà - come da calendario appena presentato a Como - il prossimo 19 agosto. Lo slittamento sarà inevitabile. Ad oggi è impossibile avere la griglia certa delle venti partecipanti al torneo 2023/2024. La Figc è in imbarazzo. E ci sono undici città, tra B e C (a cascata anche in D), che conosceranno il loro destino solo a fine agosto. Il Consiglio federale del 28 luglio discuterà del futuro delle società coinvolte nel polverone di questi giorni bollenti. Si allunga l'estate, quindi anche il mercato, poi però come al solito si tornerà sui campi e bisognerà organizzare un lunghissimo tour de force.

La Figc usa la prudenza e l'attesa come strumenti per gestire quest'emergenza. Iden Lega B e Lega Pro. L'idea è quella di non vuole cambiare il format dei campionati. Una B a 20 squadre, una Serie C a 60. Ma dipenderà da quello che decideranno i giudici del Tar del Lazio, il 2 agosto, e del Consiglio di Stato, addirittura il 29.

Dopo questi due step ci sarà la certezza sulle squadre escluse dai prossimi campionati e la Figc procederà al completamento degli organici. Ma attendere l'esito dei ricorsi significa, giocoforza, rinviare il fischio d'inizio. Niente B il 19 agosto e C il 26. Si potrà giocare solo dal primo fine settimana di settembre. E ci sarà bisogno anche di proroga di mercato per i club in causa (rischio rinvio per le loro prime giornate). I disagi causati da questa situazione sono tanti e sono inevitabili. Quali? Altri 40 giorni di attesa, un mercato fatto senza poter puntare alle prime scelte, le campagne abbonamenti rimandate a fine agosto o settembre, l'esclusione dalla Coppa Italia.

I club coinvolti

Reggina e Lecco hanno visto la loro iscrizione negata. I calabresi per non aver provveduto per tempo (20 giugno) agli ultimi pagamenti, il Lecco per non aver indicato in tempo lo stadio dove avrebbe giocato (Padova). Il Coni (come la Figc) ha bocciato la Reggina e ha dato ragione al Perugia, che aveva fatto ricorso contro l’iscrizione del Lecco. Che ora va al Tar del Lazio (e poi proseguirà al Consiglio di Stato).

Sognano di tornare in B il Brescia, il Perugia e anche la Spal, che in extremis (il termine per le domande di riammissione era ieri) s’è messa in lista. L’ordine delle tre è dettato dalla classifica dell’ultimo campionato. Se ci sarà un posto, andrà dunque al Brescia. Se ce ne saranno due, spetterà al Perugia.

E allora perché la Spal si è inserita nella querelle? Perché c'è un caso nel caso: lo stadio Curi. Il Perugia lo ha indicato come campo di gara casalingo, ma non è ancora stato rifatto l’impianto di illuminazione (mancherebbero 10 giorni). Per questo come campo alternativo il Perugia ha indicato quello di Benevento. Le norme sulle deroghe sono molto contorte e contraddittorie. La Spal lo sa e per questo adesso prova a riprendersi la B.

La farsa dei play-off di C

In tutto questo bailamme, c'è un errore di fondo, gravissimo, della Figc: il posto del Lecco, se alla fine dovesse essere vacante, dovrebbe spettare alla finalista play-off battuta dai lombardi, ovvero al Foggia, e non ad una retrocessa dalla B. Solo così si rispetterebbe davvero il verdetto del campo. Altrimenti, la contorta e incomprensibile formula dei play-off di serie C diventerebbe davvero una barzelletta italiana. O già lo è?