Serie B, Cittadella - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cittadella dopo aver sbancato Marassi fa paura a tutti. Domani pomeriggio al Tombolato, la squadra di Gorini cercherà un altro successo da copertina contro un Bari che viaggia nelle prime posizioni da settimane, ma che non vince da tempo e fatica a trovare il gol da quando la stella marocchina Cheddira è volata in Qatar (agli ottavi il debutto Mondiale contro la Spagna). I Galletti in trasferta hanno un ritmo da A: 14 punti in 7 partite finora, meglio anche della capolista Frosinone. Mister Mignani alla viglia del match di domani pomeriggio in Veneto, si è soffermato sull'avversario e sul momento della squadra: "Il campionato è lungo, affronteremo un'altra formazione che rende le partite difficili all'avversario. Il Cittadella ha giocatori esperti per la categoria e sporca il modo di giocare: ha dalla sua aggressività, corsa e intensità. Sarà un'altra battaglia, ma abbiamo dimostrato che quando c'è da battagliare ci siamo. Mi aspetto una partita sporca, in questi ultimi tempi il fattore casa mi sembra che sia meno evidente". Il tecnico del Bari ha parlato ancora del Cittadella: "Loro sono molto aggressivi e portano tanti giocatori in avanti. Cercano bene gli spazi sia con la palla che senza, sono tipi di squadre che danno fastidio. Cercano la verticalità e gli attaccanti, dobbiamo essere bravi a farlo anche noi. Poi come spesso accade ogni partita è diversa".

Bari con il 4-2-3-1 e con la possibile novità Folorunsho dal 1' come falso nueve. Out Ceter, Botta dietro la punta e Antenucci e Salcedo esterni. Il Cittadella conferma l'undici che ha battuto il Genoa a domicilio, con la stella scuola Roma Antonucci dietro le due punte.

Cittadella - Bari: probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro; Danzi, Pavan, Branca; Antonucci; Lores Varela, Tounkara. All. Gorini.

Probabile formazione Bari (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Mallamo; Folorunsho, Botta, Salcedo; Antenucci. All. Mignani.

Cittadella - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Cittadella - Bari, gara della 16a giornata di serie B, in programma domani, giovedì 8 dicembre, alle 15, al Tombolato, sarà trasmessa in tv da Sky Sport e Sky Sport Calcio. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.