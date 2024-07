Cittadella, Luca Pandolfi: «Voglio la doppia cifra di reti! Devo tanto a Marchetti e alla piazza granata, giusto ripagare la fiducia»

Un'estate per rimettere in sesto la spalla e farsi trovare pronto al ritiro estivo. È stato questo il menù di giugno e luglio per Luca Pandolfi, possessore della maglia numero 7 del Cittadella, reduce da una stagione di debutto in granata da lampi e tuoni. I lampi? Le otto reti e i tre assist in 35 partite, bomber principe della squadra in campionato. I tuoni? I problemi cronici alla spalla che...