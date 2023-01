Serie B, Cittadella - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trappola Cittadella per il Cagliari. Domani Claudio Ranieri cerca il primo colpo in trasferta della sua gestione dopo aver debuttato con una vittoria in casa. Il cammino dell'ex allenatore della Roma con i sardi è iniziato nel migliore dei modi e con il pieno di entusiasmo, dopo un girone d'andata sempre al di sotto delle aspettative con Liverani in panchina. Il Cagliari è rimasto staccato dalle prime e sta risalendo in zona play-off per potersi giocare la promozione in questo girone di ritorno appena cominciato. Il Cittadella è partito male rispetto ai suoi standard abituali di outsider della B ed è rimasto coinvolto nelle ultime posizioni nel girone d'andata. L'obiettivo dei granata è centrare al più presto la salvezza.

Al Tombolato, quindi, il tecnico di Testaccio dovrà stare attento ai veneti, che una settimana fa hanno punito all'Arena Garibaldi il Pisa di D'Angelo. La squadra di Gorini sta cambiando pelle sul mercato e sembra aver ritrovato la fame di punti che da anni la contraddistingue in serie B. I sardi non avranno Pavoletti in attacco, ma Ranieri lavora su qualche novità tenuta top secret in settimana. "Il Cittadella è una signora squadra - ha detto l'allenatore del Cagliari - . Lavorano insieme da cinque anni in Serie B, amano rubare la palla e cercare di produrre occasioni. Dovremo essere attenti e rapidi nel giocare la palla. Sto cercando soluzioni per tamponare il modo di giocare dei veneti: attaccano molto alto e ti costringono ad andare sugli esterni. Non dobbiamo permetterglielo. Sostituire Pavoletti? Sto facendo delle valutazioni per la sua sostituzione. Non è facile, è un giocatore importante. Valuteremo se intervenire sul mercato al riguardo. Intanto porteremo con noi il Primavera Gryger. La serie A? Per arrivare nei primi due posti, occorre arrivare ai 67/69 punti, sono questi quelli che servono. Il che vuol dire fare 2.2 punti di media a partita. Se in casa ci siamo, in trasferta dobbiamo migliorare tanto".

Serie B, Cittadella - Cagliari: probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Cassandro, Frare, Perticone, Salvi, Crociata, Branca, Mastrantonio, Antonucci, Lores, Asencio. Allenatore: Gorini.

CAGLIARI (3-5-1-1): Radovanovic, Altare, Dossena, Capradossi, Nandez, Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Mancosu; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Rutella di Enna.

Serie B, Cittadella - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cittadella - Cagliari, gara della 21a giornata di serie B in programma domani alle 16:15 allo stadio “Tombolato”, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Tv, DAZN e Helbiz Live.