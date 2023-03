Serie B, Cittadella - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cittadella vuole chiudere i conti con la salvezza, il Palermo deve ritrovare la vittoria se vuole cullare sogni da grande squadra. Domani al Tombolato si scontrano le ambizioni di due squadre che arrivano da momenti diversi. I siciliani di Corini reduci da cinque partite senza vittoria (una sconfitta e quattro pareggi consecutivi), che ne hanno frenato la scalata in classifica rispetto alle posizioni di vertice. Il tecnico rosanero non ha grandi dubbi di formazione, se non sulla corsia di sinistra e in attacco. In difesa agiranno Mateju, Nedelcearu e Bettella. A destra giocherà Di Mariano, sulla corsia di sinistra in tre si contendono una maglia: Aurelio sembra in pole per la riconferma, Sala potrebbe insidiarlo. Più defilato, invece, Masciangelo. In mezzo torna in cabina di regia Claudio Gomes, elemento imprescindibile per Corini: al suo fianco ci saranno Saric e Verre. In avanti il capitano Brunori (che non sarà più il rigorista della squadra dopo il quarto penalty fallito in stagione) dovrebbe duettare con Edoardo Soleri, convincente dal primo minuto nel match di sabato scorso contro il Pisa. Tutino dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa così come Valente, fresco di rinnovo contrattuale.

Il Cittadella ritrova il suo uomo migliore dell'ultimo periodo, Crociata, ma resta in dubbio Perticone. “Crociata sta abbastanza bene - ha detto Gorini - e sarà tra i convocati. Non ha fatto molti allenamenti con la squadra e farò le mie valutazioni. Ci tiene a questa partita. Danzi è rientrato la settimana scorsa, mentre Lores Varela sta meglio, ma domani contro il Palermo non ci sarà. Perticone non si è allenato tutta la settimana. Dovrò valutare nelle prossime ore se è recuperabile o meno. Ha lo stesso problema fisico che l'ha tenuto lontano la settimana scorsa post Brescia. Solo oggi in rifinitura ha fatto qualcosina in più. Il mio dubbio è se convocarlo o meno”. Il Cittadella ha una difesa ermetica al Tombolato nel girone di ritorno: 2 gol presi in 4 partite disputate.