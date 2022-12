Serie B, Claudio Ranieri nuovo allenatore del Cagliari

Sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore del Cagliari: manca solo l'annuncio ufficiale, ma un tweet del club sardo da poco ha fornito un indizio più che fondato all'arrivo dell'ufficialità. Dopo l'esonero di Liverani, il club sardo ha trovato l'accordo con il tecnico romano che torna sulla panchina rossoblù dopo 31 anni. Sono stati messi a punto gli ultimi dettagli e definiti i contorni dell'accordo dell'ex Roma e Leicester: firmerà un contratto di due anni e mezzo.

Raggiunto quindi l'accordo Ranieri per il dopo Liverani, esonerato dopo l'ultima sconfitta dei rossoblù a Palermo. Inizialmente la società sarda sembrava intenzionata ad aspettare la sosta e giocare prima l'ultima partita di andata, poi c'è stata l'accelerazione con il licenziamento del tecnico, che non ha avuto l'ultima chance in casa contro il Cosenza. La squadra è stata temporaneamente affidata ad uno staff tecnico interno coordinato da Roberto Muzzi. Ma è probabile che lunedì in panchina ci sia il "Ranieri Day" alla Unipol Domus di Cagliari.

Arriva un altro nuovo protagonista in questa serie B di grandi firme, in cui sono stati tantissimi i cambi in panchina dalla prima giornata ad oggi.