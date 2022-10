Serie B, comanda il Frosinone di Grosso

Il Frosinone torna di nuovo in cima alla B. Era già successo quest'anno, dopo le primissime giornate. La squadra ciociara, però, al termine dell'undicesimo turno, quasi un terzo di campionato, lo ha fatto di nuovo: 24 punti, due in più del Genoa, e soprattutto quattro in più della Ternana, terza. E' quella la linea che demarca la differenza, in questo campionato, tra il sogno di andare in serie A e il resto dei possibili obiettivi e delle possibili diramazioni di una stagione. I primi due posti valfono oro. E, seduto lassù, il patron Stirpe gongola: ha già visto due volte la A da protagonista, tornando direttamente tra i cadetti. Nel frattempo, ha investito per uno stadio di proprietà che garantisse al suo club sostenibilità e patrimonio per le sfide del futuro. E allora eccolo qua il futuro, portato sul vassoio dal 45enne Fabio Grosso. Per tutti l'uomo del rigore di Berlino nel 2006, ma per i conoscitori meno superficiali del calcio uno che si è costruito una carriera da solo, mangiando erba e fango in provincia da calciatore (tanti anni nei dilettanti con la Curi, poi la C2 a Chieti nel 2001 per convincere il Perugia di Gaucci e Cosmi a dargli una chance) e che adesso vuole trasmettere tutto il suo trascorso felice, ma sudato e sofferto, ai ragazzi del suo Frosinone, dopo le prime esperienze in panchina tra le giovanili della Juventus, la B a Bari (play-off) e Verona (esonerato), Brescia (una breve parentesi in A) e Sion.

La società laziale ha puntato forte sull'allenatore pescarese: da marzo del 2021 sulla panchina, un anno e mezzo. Farebbe già notizia così, in una B che ha ribaltato già quasi la metà delle panchine dopo due mesi di stagione. Ha centrato un play-off l'anno scorso, poi ha scelto una mini rivoluzione per puntare su giovani di altissimo profilo, mischiandoli a veterani vincenti che hanno ancora voglia di battagliare ogni settimana. Facciamo i nomi, di questo cocktail esplosivo: Mulattieri e Moro in attacco, ma anche Borrelli, carneade 22enne cresciuto nel Pescara, reduce da sei mesi formidabili in C a Monopoli dopo un brutto infortunio, e il 20enne Ciervo, in prestito dal Sassuolo. In totale, sono 9 i marcatori diversi in casa giallazzurra. Non solo gol, lì dietro c'è gente come Fabione Lucioni, un gladiatore che ha scritto la storia a Lecce e Benevento con promozioni irripetibili, diventato subito capitano della banda di Grosso. Non è un caso che questo Frosinone abbia la miglior difesa della cadetteria con un direttore d'orchestra come lui a comandare: 7 gol incassati in 11 giornate. Ma anche Sampirisi, ex Monza, Crotone e tante altre. In mezzo al campo, la qualità Rohden, Mazzitelli e Garritano La miscela di questi nomi sta sgretolando i pronostici estivi della B.

E' lo stadio Stirpe uno dei segreti, tanto per tornare al grande investimento della società degli ultimi anni: in casa, Grosso ha conquistato 15 punti. Nessuno meglio di lui. In trasferta, ancora qualche errore di gioventù e lo score si ferma a quota 9. Lontano da casa, comanda quella squadra di marpioni del Genoa di Blessin, che però è rimasta due punti sotto i ciociari.

La strada è lunga per trasformare il sogno in realtà, ma le premesse per arrivare fino in fondo ci sono. Guai, però, a festeggiare troppo presto. L'anno scorso il Pisa fu campione d'inverno, ma alla fine perse sia la promozione diretta che la finale play-off. Grosso conosce bene certe dinamiche e non si perde, per storia e carattere, in facili celebrazioni. Conoscendolo, la sua testa è già totalmente focalizzata alla prossima sfida, in casa, contro il Perugia di Castori ultimo in classifica. Nessun sentimento da grande ex, lo travolgerà in settimana, ma solo la voglia di vedere la sua squadra vincere ancora.