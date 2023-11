Pazza Serie B, il Como vince ma cambia allenatore: panchina a Fabregas

Ennesimo colpo di teatro in serie B. Dopo la vittoria di sabato scorso ad Ascoli, e il salto al sesto posto in classifica, in piena zona play-off, il Como ha esonerato Moreno Longo (sette punti nelle ultime tre partite).

Dopo la 13esima posizione alla fine della scorsa stagione, con Longo che aveva raccolto i cocci dell'allora neopromossa portandola in salvo, quest'anno una navigazione costante in zona promozione non è bastata al tecnico per evitare il licenziamento. La notizia più clamorosa, però, è un'altra: la proprietà indonesiana del Como ha deciso di dare la panchina lariana ad interim a Cesc Fàbregas.

L’ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea, vincitore di un Mondiale e due Europei con la Spagna, ha chiuso la carriera a Como l'estate scorsa. Dal campo alla panchina: il club gli ha affidato la squadra Primavera. Doveva essere la palestra in cui far "crescere" il Fabregas allenatore, prima di lanciarlo alla guida della prima squadra. Il club ha bruciato le tappe, anche per ragioni di marketing probabilmente, ma ora l'ex centrocampista spagnolo dovrà essere affiancato da un tutor in possesso del patentino, che all'ex Barcellona manca al momento.

"Si sono separate le strade tra il Como 1907 e Moreno Longo. La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad interim - dice la nota del Como - . Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club. Long si è unito al Como nel settembre 2022 e ha aiutato la squadra a evitare la retrocessione, classificandosi al 13esimo posto nella scorsa stagione. Cesc Fàbregas, che attualmente allena la Primavera del Como 1907, svolgerà il suo primo allenamento mercoledì mattina".