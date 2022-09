Serie B, Gattuso si ferma, il Como cambia allenatore

Dopo il caso Mihajlovic, anche la serie B è scossa da un nuovo cambio in panchina dettato da problemi di salute di un allenatore. E' il caso del Como, che ha deciso di separarsi calcisticamente da Jack Gattuso, l'allenatore dell'ultima promozione in B del 2021. Alla base della decisione l'assenza dal campo di Gattuso, costretto ad un periodo prolungato di riposo dallo staff sanitario del club lariano. I problemi fisici del tecnico hanno portato quindi la società, e lo stesso Gattuso, a prendere assieme una dolorosa decisione: interrompere il rapporto lavorativo e dare una svolta dal punto di vista tecnico alla squadra. Già avviati i contatti con il pescarese Luca D'Angelo, ancora sotto contratto con il Pisa fino al 2023 e nel mirino proprio del toscani, oggi ultimi in classifica. Se sabato Maran dovesse perdere contro la Reggina, il Pisa potrebbe richiamare D'Angelo. Ma l'idea dell'allenatore è quella di aprire un nuovo ciclo altrove, e il club lariano sarebbe l'ambiente ideale per potenzialità e ambizioni. A Pisa resiste quindi il piano B: affidare la panchina a Massimo Oddo, ex Pescara, Crotone, Perugia e Padova l'anno scorso. Per il momento, il Como sabato in casa contro il Sutirol sarà ancora senza un allenatore seduto in panchina a dirigere la squadra.

In serie B sono già due le panchina saltate dall'inizio della stagione. Prima a Palermo, con Baldini dimissionario prima ancora che partisse il campionato e sostituito da Corini. Poi al Sudtirol, con l'addio di Zauli e l'arrivo poco più di una settimana fa, di Pierpaolo Bisoli, subito vittorioso al debutto contro il Pisa.

La nota del Como

"Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione. Jack Gattuso rimane parte integrante della famiglia del Como, per quello che ha fatto e per quello che farà per il Club in futuro".