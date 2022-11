Serie B, Como - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Bari orfano della sua stella Cheddira, impegnata in Qatar con il Marocco, riprende la marcia verso l'alta classifica domani pomeriggio a Como. Mignani vuole ritrovare il ruolino di marcia entusiasmante delle prime giornate: i suoi non vincono dall'8 ottobre. L'ultima volta fu sempre in trasferta (a Venezia). I biancorossi fuori casa viaggiano ad una velocità decisamente superiore rispetto alle gare casalinghe: il doppio dei punti conquistati, 14 contro 7.

Il Como, che deve risalire la classifica e cambiare la storia della sua stagione, è in serie positiva da due turni, dopo il punto prezioso a Genova. Lariani, però, ancora in terz’ultima posizione. Longo conferma il 4-3-1-2 con il ritorno di Fabregas nel ruolo di trequartista dietro Cerri e Cutrone. ella lista degli indisponibili a centrocampo, oltre ad Arrigoni, si è nuovamente aggiunto anche Baselli, ragion per cui in cabina di regia dovrebbe trovare spazio quel Fabregas la cui condizione è in crescita. Dopo un infortunio lungo un mese è tornato a lavorare con la squadra Faragò, che non dovrebbe comunque recuperare per domenica. Dietro le spunte spazio a Parigini.

I pugliesi non vincono da cinque turni, durante i quali hanno raccolto 4 pareggi e una sconfitta. Un ruolini di marcia assai deludente per chi vuole tornare nella massima categoria. Mignani non cambia il sistema di gioco, e dovrebbe partire con Caprile in porta, Pucino, Vicari, Di Cesare e Ricci in difesa. A centrocampo, rientra Folorunsho che sarà assistito da Maiella e Maita. In avanti, Botta alle spalle di Cheddira e Antenucci.

Como - Bari: probabili formazioni

COMO (4-3-1-2): Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano, Bellemo, Baselli, Arrigoni, Fabregas, Cerri, Cutrone. All. Longo.

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Vicari, De Cesare, Ricci, Folorunsho, Maita, Maiello, Botta, Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

ARBITRO Marchetti di Ostia.

Como - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Como - Bari, gara della 14a giornata di serie B, in programma domani, domenica 27 novembre, alle 15, allo stadio Sinigallia, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.