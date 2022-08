Serie B, Como - Brescia: dove vederla in tv o in streaming

Una notte bellissima a Como, almeno questo si inaugurano i tifosi lariani. Questa sera si gioca al Sinigaglia il posticipo della 3a giornata di serie B. Ed è un derby, contro il Brescia. Ma i tifosi della squadra di casa sono concentratissimi su quello che potrebbe avvenire allo stadio e in campo. Sugli spalti è atteso Thierry Henry, nuovo socio di minoranza del club, deciso a passare anche da Como per portare avanti i suoi progetti sociali e benefici messi in atto in questi anni. Una presenza che arricchisce il campionato cadetto e il calcio italiano, oltre a far decollare le azioni del Como in ottica promozione con tutto l'ambiente che si sta creando attorno alla formazione di Jack Gattuso, reduce da due pareggi e ora desideroso di festeggiare la prima vittoria stagionale in questo contesto da favola. In campo, i tifosi comaschi sperano di poter applaudire per la prima volta in stagione Cesc Fabregas: l'ex Barcellona e Chelsea (anche lui, come Henry, ha acquistato una piccola quota del club) partirà dalla panchina, pronto a dare il suo contributo di classe ed esperienza a gara iniziata. Debutta dal 1' Faragò, acquistato in settimana a titolo definitivo dal Cagliari. Solo panchina per l'ultimo colpaccio estivo: Patrick Cutrone. L'ex milanista appena arrivato potrebbe subentrare.

Sembra quasi che il Brescia sia solo uno sparring partner questa sera, ma non è così: Clotet ha vinto la prima e perso la seconda, ora deve dare una scossa e mettere altri punti in cassaforte. Il patron Cellino guarda incuriosito, e forse già un po' indispettito. Questa sera debutta Viviani, uno dei piedi più raffinati del campionato, nel centrocampo bresciano. Occhio ai suoi calci piazzati, che potrebbero decidere la partita.

Como - Brescia: probabili formazioni

COMO (4-4-2): Ghidotti; Bovolon, Scaglia, Binks, Ioannou; Parigini, Faragò, Arrigoni, Blanco; Mancuso, Cerri. Allenatore: Gattuso.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Viviani, Bertagnoli; Moreo; Bianchi, Ayé. Allenatore: Clotet.

Como - Brescia: dove vederla in tv o in streaming

Como - Brescia, porticipo della 3a giornata di serie B in programma questa sera, lunedì 29 agosto, alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, canale 251. Streaming su Sky Go, Now, DAZN e Helbiz LIVE.