Serie B, Como - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Genoa sul Lago di Como per continuare a mettere pressione alla capolista Frosinone e blindare il posto per la promozione diretta in Serie A. Oggi pomeriggio al Senigallia - in casa di Cesc Fabregas, che però non fa parte dei convocati - i rossoblu, reduci da quattro vittorie di fila, vogliono ribadire la propria forza di seconda forza del campionato. Il Como, però, nonostante il ko di Venezia, è una squadra in salute, capace di mettere in fila una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi. Il Genoa conferma il 3-5-2 con cui ha blindato la sua porta, davanti a Martinez potrebbe rientrare Bani ma il capitano è ancora a rischio forfait, se non dovesse farcela spazio a Ilsanker. Fuori dai giochi lo squalificato Sturaro, al suo posto Frendurp, e i mancini tutti infortunati Czyborra, Haps e Pajac, sulla sinistra agirà quindi ancora Mimmo Criscito. Viaggia verso la conferma il resto della squadra compresa la coppia offensiva Gudmundsson-Coda. Difesa a tre per Longo che piazza davanti a Gomis il terzetto Odenthal, Binks e Cagnano, tra i comaschi non ci sarà Scaglia fermato per due turni dal giudice sportivo. In attacco il tecnico dovrebbe confermare la coppia pesante Cerri-Cutrone con Da Cunha alle spalle.

Como-Genoa: probabili formazioni

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Binks, Cagnano; Vignali, Farago, Bellemo, Ioannou; Da Cunha; Cerri, Cutrone. All. Longo.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup, Criscito; Coda, Gudmundsson. All. Gilardino.