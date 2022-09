Serie B, il Como ha scelto il nuovo allenatore

Nella settimana dei ribaltoni in serie B, anche il Como rompe gli indugi: la panchina, rimasta vacante dopo l'addio di Jack Gattuso per problemi di salute, sarà affidata a Moreno Longo. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale del club, ma Longo è già in città da ieri e l'accordo tra le parti è totale. Il tecnico torinese era diventato in queste ore il candidato principale alla guida dei lariani, dopo l'interruzione delle trattative con Luca D’Angelo, indirizzato verso il ritorno a Pisa (con cui è legato da un contratto e con cui firmerà anche un prolungamento).

La virata del ds Ludi e del management del Como è arrivata quindi già da un paio di giorni. Ieri la società ha incontrato l’allenatore per chiarire tutti gli aspetti da quelli contrattuali a quelli tecnici, ed è arrivata la fumata bianca. Longo firmerà un contratto biennale e porterà qualche collaboratore, modificando quindi anche allo staff tecnico attuale. Moreno Longo, 46 anni, è stato calciatore di Torino, Lucchese, Alessandria, Chievo, Cagliari, Teramo e Pro Vercelli. In B è un tecnico giovane, ma già esperto ed affidabile per competere ad alti livelli. L'anno scorso ha incassato la retrocessione ai play-out con l'Alessandria, che aveva portato però in B nel torneo precedente scrivendo una pagina di storia del club piemontese. Qualche anno fa, Longo ha invece portato per la seconda volta nella storia il Frosinone in serie A nel 2018. Nella massima serie ha guidato il Torino nel 2020 portandolo alla salvezza. Ora la nuova pagina della sua carriera si chiama Como. Con una rosa sulla carta da primi posti, ma incapace finora di esprimere tutto il suo potenziale.