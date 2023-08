Serie B, la decisione del Consiglio di Stato sul Lecco

Il Lecco giocherà nel campionato di serie B. E' la prima sentenza del Consiglio di Stato, arrivata da poco. Respinti i ricorsi di Perugia e Foggia, che chiedevano l'esclusione dei lombardi per un ritardo nella documentazione sullo stadio. Tutte le società avrebbero dovuto indicare lo stadio entro il 15/6 (impossibile per il Lecco) e completare la documentazione entro il 20/6 (in 5 giorni). Il Lecco ha finito i play off il 18 giugno, quindi non avrebbe potuto materialmente ottemperare. Si chiude la prima parte della lunga estate della serie B, ora manca la sentenza sull'esclusione della Reggina (al suo posto sarà rispescato il Brescia e in C la Casertana), attesa nelle prossime ore.

Il Lecco, archiviata la vicenda giudiziaria, ora può concentrarsi sul calcio giocato: il club avrà 15 giorni in più per fare mercato. Il presidente Paolo Di Nunno ha commentato così a LaCasadiC: “È finita finalmente questa storia. Ora vediamo se possiamo chiedere i danni al Perugia, mi informerò. Noi abbiamo vinto sul campo, ci siamo meritati la Serie B e non siamo andati a intrometterci come ha fatto il Perugia. Stiamo lavorando da tempo per lo stadio, per il mercato siamo al lavoro e abbiamo fatto richiesta per avere una proroga. Ora finalmente si è chiusa questa vicenda e si pensa solo alla prossima stagione”.

Il comunicato ufficiale del Lecco

Dopo la sentenza è arrivato il comunicato ufficiale del Lecco: "La Calcio Lecco esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l’esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione. L'approvazione manifestata dalle autorità conferma la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club, confermando il nostro impegno verso i valori del gioco leale e dell’integrità sportiva. L'entusiasmo e l’energia dei nostri tifosi sono stati un sostegno fondamentale lungo tutto il percorso, e vogliamo ringraziarli per la loro fedeltà e passione senza pari. L'unità dimostrata dalla nostra comunità ci ha guidato attraverso questa fase di sfide e incertezze, rafforzando il nostro legame con la provincia di Lecco e i suoi abitanti. Guardiamo ora al futuro con rinnovato spirito, pronti a continuare a contribuire allo sviluppo del calcio locale e nazionale. Vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere valori positivi attraverso lo sport, a sostenere lo sviluppo dei giovani talenti e a costruire una squadra competitiva che sia motivo di orgoglio per la nostra comunità. Siamo ansiosi di vedere cosa ci riserva il futuro e di condividere ulteriori successi insieme ai nostri tifosi, sponsor e collaboratori".